Južnokorejski ministar tvrdi: S. Koreja vjerojatno je dobila rusku pomoć za podmornice

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Sjeverna Koreja vjerojatno je dobila tehničku pomoć od Rusije za razvoj svojih podmornica, rekao je južnokorejski ministar obrane Ahn Gyu-back parlamentu u ponedjeljak

Sjeverna Koreja obećala je razviti podmornice koje mogu lansirati balističke projektile i testirala je takve projektile s potopljenih platformi, ali nije jasno je li Pjongjang uspio savladati lansiranje s podmornica.

Također se bavi razvojem podmornica na nuklearni pogon.

Ahn je na saslušanju parlamentarnog odbora za obranu rekao kako se čini istinitim da Sjeverna Koreja prima "razne tehnologije" za razvoj svojih podmornica.

No, ministar je kazao da je prerano zaključiti da je Pjongjang testirao lansiranje balističke rakete s podmornice.

Sjeverna Koreja i Rusija su u posljednje dvije godine dramatično unaprijedile vojnu suradnju, a prema procjenama južnokorejskih obavještajnih službi, Pjongjang je rasporedio više od 10.000 vojnika za borbu u ratu protiv Ukrajine u zamjenu za ekonomsku i vojno-tehnološku pomoć.

