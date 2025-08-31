Obavijesti

PADALA STABLA, POPLAVE...

JVP Zagreb: Brojne intervencije zbog nevremena i jake kiše

Piše HINA,
Pljusak u Zagrebu izazvao probleme na zapadu grada | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Vatrogasci su uklanjali i stabla na pet lokacija, na području Podsuseda, Šimunčevca, Savice, Centra i Kustošije. Imali su i četiri intervencije zbog požara - električnih uređaja i instalacija

Zagrebački vatrogasci su tijekom noći sa subote na nedjelju imali 33 intervencije zbog nevremena i jake kiše na širem gradskom području, a najviše je bilo ispumpavanja vode, uklanjanja srušenih stabala i intervencija na odvodnim sustavima.

Javna vatrogasna postaja Zagreb zabilježila je 20 ispumpavanja vode, najviše u Španskom (4), Stenjevcu (4) i Medveščaku (4); zatim Susedgradu (2) te pojedinačno u Gajnicama, Starom Brestju, Malešnici, Maksimiru, Podsusedu i Staglišću te jednu intervencija na odvodnim sustavima u Medveščaku.

Vatrogasci su uklanjali i stabla na pet lokacija, na području Podsuseda, Šimunčevca, Savice, Centra i Kustošije. Imali su i četiri intervencije zbog požara - električnih uređaja i instalacija u Trnskom, kamiona u Sesvetskim Selima te požarima stanova na Krugama i Zapruđu.

Vatrogasci su bili angažirani i na otvaranju vrata koja su se zaglavila u Sloboštini, izvijestili su iz zagrebačke JVP.

