VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'

Poplave su pogodile nekoliko naselja, a situacija se pogoršava iz sata u sat. Brojne su ceste oštećene ili zatvorene

Jaka oluja pogodila je dio Slovenije i uzrokovala poplave u nekoliko naselja, stoji u priopćenju slovenske Agencije za zaštitu okoliša. Općina Koper apelira na stanovnike uz rijeke Badaševicu i Rižanu da ostanu u svojim domovima te upozoravaju kako je situacija na terenu opasna i kako se pogoršava iz sata u sat.

Kako navodi Meteoinfo Slovenija, oborine su se i dalje zadržale između Slovenske Istre i unutrašnjosti zemlje, a na nekim je mjestima palo više od 150 milimetara kiše.

Izuzetno jak vjetar i pljuskovi izazvali su oštećenja na nekim cestama, a ispred tunela Dekani, u smjeru od Črnog Kala prema autocesti, došlo je do klizišta.

Nekoliko je cesta zbog poplava i olujnog nevremena zatvoreno ili otežano za promet, prenosi 24ur. Cesta u Ospu poplavljena je zbog potoka, otežan je promet kod MP Škofje, otvoreni su šahtovi na cesti u Pobegima, a regionalna cesta u Cepkiju potpuno je zatvorena. 

U Kopru su na terenu sve nadležne službe, a građane se moli na oprez jer se voda nakuplja na kolnicima. Do 10 sati vatrogasci su imali 70 intervencija zbog oluje. Iako životi za sada nisu u opasnosti, građane se moli da se strogo pridržavaju uputa koje su dobili od nadležnih službi.

Zatvorena je i pruga Divača-Koper te je za putnike organiziran alternativni prijevoz. Agencija za zaštitu okoliša ranije je izdala narančasto upozorenje na oluje i obilnu kišu za sjeverozapadni, jugozapadni i središnji dio zemlje, a poslijepodne je pak za jugoistočni i sjeveroistočni dio Slovenije izdano žuto upozorenje.

U Hrvatskoj je također za područje sjevernog i srednjeg Jadrana izdan najviši stupanj upozorenja zbog očekivanog grmljavinskog nevremena tijekom poslijepodneva i večeri. Meteo službe upozoravaju na mogući jak i olujan vjetar, obilne padaline te rizik od bujičnih i urbanih poplava.

