Nije dobro situaciju kod nas pokazivati dramatičnijom nego što je. Dovoljno je pogledati broj turista i broj zaraženih i vidimo da je sve daleko od dramatičnog, rekao je Beroš o Slovencima

<p>Spremamo zdravstveni sustav i za okolnosti većim brojevima. Hrvatski zdravstveni sustav moći će odgovoriti i na značajno veće brojke od ovih, rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a536740/Beros-Sigurno-je-da-cemo-s-jeseni-povecati-broj-testiranja-na-sto-smo-spremni.html" target="_blank">N1</a> ministar zdravstva <strong>Vili Beroš.</strong></p><p>Dotakao se jeseni i proslave u Wuhanu gdje je nekoliko desetaka tisuća ljudi slavilo na otvorenom:</p><p>- Za očekivati je da će s hladnijim vremenom biti gora klinička slika, moramo se pripaziti. Mi učimo od svih pomalo i pokušavamo sagledati različita iskustva, ni meni nije jasno što se to u Wuhanu odvijalo, u svakom slučaju dok virusa ima na Zemlji, treba izbjegavati takve vrste ekstremnih okupljanja.</p><p>Osvrnuo se i na prigovore da Hrvatska ne testira dovoljno ljudi:</p><p>- Ja ću vam reći da je danas testirano 1653 uzorka što je značajan broj, sigurno ćemo i povećati broj testiranja jer želimo zaštititi zdravstveni sustav i sustav socijalne skrbi, a inače se dokazalo da je više testiranja bolji način za sprječavanje širenja virusa.</p><h2>'Kacin očito nije upućen'</h2><p>Najavio je i moguće niže cijene testiranja na korona virus zbog novih testova po značajno manjim cijenama, a iako se neće štedjeti na liječenju ni testiranjima, Beroš otkriva kako je racionalizacija troškova u zdravstvu moguća.</p><p>Dotaknuo se i slovenskog glasnogovornika Jelka Kacina koji je stanje u Hrvatskoj nazvao dramatičnim te nadodao kako se hrvatski sustav raspada:</p><p>- Ne bih želio komentirati njegove riječi, očigledno nije dobro upućen u stanje našeg sustava, Hrvatska je gotovo sigurno šampion turizma ove sezone u Europi, ako ne i u svijetu, siguran sam da su se turisti osjećali sigurno i da su se poglavito na sjevernom Jadranu svi osjećali sigurno i zaštićeno.</p><h2>Slovenci jako striktni</h2><p>- Da, jako su striktni. Capak je u svakodnevnom kontaktu sa slovenskim kolegama, legitimno je da se boje unosa zaraze u svoju državu, poglavito pred početak škole, ali nije dobro situaciju kod nas pokazivati dramatičnijom nego što je. Dovoljno je pogledati broj turista i broj zaraženih i vidimo da je sve daleko od dramatičnog. Razgovara se sa Slovencima svakodnevno, međutim je jedno što oni nama govore, a drugo što radi službena politika. Postoji veliki pritisak unutar Slovenije da se spriječi širenje zaraze.</p><p>Priznao je kako je moguće da nas i Nijemci stave na crvenu listu, a onda se dotakao i situacije na Hvaru gdje je pozirao za fotografiju s Ninom Badrić koja je ranije pjevala na proslavi gdje nije bilo nikakvih epidemioloških mjera.</p><p>- Pitanja su utemeljena, međutim mogu reći da su to ljudi s kojima se družim od svog djetinjstva, čitavo vrijeme smo bili na otvorenom, može se reći da smo se za fotografiju malo približili, ali za kraj moram reći da sam i ja samo čovjek koji ima svoje momente. Što se tiče slavljenika, on se vjerojatno zarazio naknadno.</p><p> </p>