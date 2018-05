Kad ljubav nema granica: Svoje muškarce pratile su i u - smrt!

One su bile ljubavnice kraljeva, plemića, predsjednika i najbogatijih ljudi svog vremena. Tko su žene zbog kojih su kroz povijest važni i moćni muškarci gubili vlast nad sobom...

Eva Braun

Eva Braun je bila toliko bila zaluđena 23 godine starijim Hitlerom da se dva puta pokušala ubiti kako bi napokon pristao biti samo njen. Odana i brižna Eva na kraju, dan prije smrti, u berlinskom bunkeru udala se za čovjeka kojem je u potpunosti posvetila svoj život...

Prvi susret Eve i Adolfa zbio se u rujnu 1929. u minhenskom fotografskom studiju Hitlerova bliskog prijatelja Heinricha Hoffmanna. Eva koja je tada imala 17 i pol godina upravo je počela raditi kao asistentica. Hitler, 23 godine stariji od Eve, u to vrijeme je bio potpuno posvećen političkoj karijeri i pomno je pazio da ne upadne u kakav ljubavni skandal. Ipak, Evu je s vremenom počeo doživljavati drukčije od ostalih djevojaka koje je povremeno izvodio. Privlačila ga je svojom "nezahtjevnošću", duhovitošću i vedrom naravi.

Foto: flickr

Njihova veza dugo vremena nije bila seksualne naravi. Išli su zajedno u kazalište, na ručak u njegov omiljeni restoran, blizu Hoffmannova studija "Osteria Bavaria", on joj je svako malo darivao sitnice i komplementirao. Čvrsto je odlučila da će Hitlera osvojiti samo za sebe. "Rekao je da će ostati neženja, ali i on ima svoju Ahilovu petu", govorila je.

via GIPHY

Eva počinje dolaziti u Hitlerov minhenski stan no i dalje joj je posvećivao premalo pažnje pa se ona žalila sestri i prijateljicama da je "ne shvaća ozbiljno". studenom 1932. odlučuje na očajnički korak - pokušaj samoubojstva. Nastojala je naravno da to samo ostane na pokušaju. Uzela je očev pištolj iz Prvog svjetskog rata i naciljala vratnu arteriju. Promašila je žilu i u posljednji trenutka spasila ju je sestra Ilse. Zahvaljujući hitnoj intervenciji nije iskrvarila.

Hitler je odmah prekinuo predizbornu kampanju i žurno došao do nje s velikim buketom cvijeća.Otad ju je redovitije posjećivao i bio nježniji te joj slao skupocjene komade nakita.

No tek ju je 1935. nakon pokušaja drugog samoubojstva pilulama za spavanje prihvatio kao službenu ljubavnicu i zaključio da se za nju mora valjano pobrinuti. Kupio joj je skromnu kuću u otmjenom predgrađu Münchena. Tu se uselila s mlađom sestrom Gretl. S kućom je dobila i kućnu pomoćnicu - imao je dovoljno novca da je razmazi.

Hitler je Evu odabrao ponajviše zbog toga jer je bila savršena žena koja će ga dočekati kod kuće. Führeru je trebala nezahtjevna mlada žena koja će ga voljeti i koja će ga srdačno dočekati na povratku. Tražio je nekoga tko će mu omogućiti jednostavan život ustaljenih navika, nekoga tko će mu pomoći da se opusti. Ona mu je ponudila utočište od napora i pritisaka koje je proživljavao u javnoj ulozi.

via GIPHY

Trenutak Hitlerove javno iskazane privrženosti Evi dogodio se 22. travnja 1945., tjedan dana prije Hitlerova samoubojstva, kad je pred dvije tajnice i kuharicom poljubio Evu u usta. "Sve je izgubljeno, beznadno izgubljeno", priznao je. Eva mu je prišla, uzela ga za ruke i s osmijehom mu rekla: "Znaš da ostajem s tobom. Neću dopustiti da me nekamo pošalješ."

Vjerna Eva odlučila je umrijeti sa svojim voljenim iako ju je on nagovarao da napusti Berlin. Odlučio se s njom i vjenčati. Eva je tako dočekala da je, makar na 36 sati, oslovljavaju s "Frau Hitler". Zajedno su otišli u smrt. Eva je popila kapsulu cijanida, a Hitler se upucao.

Clara Petacci

Kći uglednog rimskog liječnika Clara Pettaci devet je godina bila ljubavnica fašističkom diktatoru Benitu Mussoliniju unatoč tome što je 29 godina stariji Il Duce, inače oženjeni otac petero djece, opsesivno tražio seksualni užitak sa stotinama drugih žena. Ona se teško nosila s njegovim stalnim "izletima", ali mu je ipak sve opraštala.

Foto: Wikipedia

Mussolini je Claru želio samo za sebe i svaki put kad bi pomislio da se zbližava s nekim muškarcem totalno bi poludio od ljubomore. No on je za to vrijeme imao i druge ljubavnice, ali njoj to nije bilo dopušteno. Ona je doslovno bila zaluđena moćnim Duceom i nije joj smetalo što su je nazivali 'Mussolinijeva kuja'. Ona bi na to odgovorila: 'Gdje ide gospodar ide i pas'.

Claru je javnost prezirala kao drugu Duceovu ženu, preljubnicu, zvali su je “uzdržavanom”, “strvinarkom”, “malom Pompadouricom”. Gotovo proročanski nagovještava svoju sudbinu: “Umrijet ću od ljubavi. Ubit ću se, ili će me oni ubiti.”

Na kraju je Clara Mussolinija pratila i u smrt. Nije htjela svog ljubavnika ostaviti ni na kraju rata kad već sve bilo izgubljeno. Pokušala je s Mussolinijem pobjeći iz Italije no talijanski partizani su ih uhvatili i strijeljali. Nekoliko trenutaka prije streljanja Clara Pettaci, koja ga je ludo zavoljela još kao tinejdžerica a postala mu ljubavnica sa 20. godina, čvrsto ga je zagrlila i nije se dala odvojiti od njega.

Partizani su njihova mrtva tijela htjeli pokazati cjelokupnoj javnosti pa us ih poslali u Milano. Leševe su objesili naglavačke o kuke za meso na glavnom gradskom trgu u Milanu.

Foto: Profimedia

Prolaznici su pljuvali po njihovim tijelima i gađali ih kamenjem. Pokopani su u neoznačene grobove nedaleko Milana, a njegove su ostatke 1946. ukrali neofašisti. Musollini je tek 1957. godine sahranjen u obiteljsku grobnicu u gradiću Predappiu.



Foto: Wikipedia Fašistički diktator sa ženom i djecom 1923. godine

Rat su preživjeli Mussolinijeva zakonita supruga Rachele sa sinovima Vittoriom i Romanom i kćerima Eddom i Anna Mariom. Nakon rata je vodila restoran i živjela mirno te umrla 1979. u 90. godini.

Monica Lewinsky

Afera Clinton-Lewinsky prodrmala je cijeli svijet. Nema onoga tko te 1998. godine nije znao priču o Monici i njenoj uprljanoj plavoj haljini. Monica Lewinsky postala je javno najosramoćenija mlada žena na svijetu.

Foto: Profimedia

U Bijeloj kući Monica Lewinsky počela je raditi 1995.godina kao pripravnica. Imala je 22 godine. Bila je ljubavnica američkog predsjednika Billa Clintona dvije godine,a prema njezinim riječima, seksali su se Bijeloj kući i dok je njegova supruga bila u susjednoj sobi te ga je oralno zadovoljavala u Ovalnom uredu dok je telefonski razgovarao s kongresnicima.

Navodno je između studenog 1995. i ožujka 1997. imala devet seksualnih susreta s Clintonom.

Plavu haljinu na kojoj je bila Clintonova sperma čuvala je godinu dana. Te 1998. godine 49-godišnji Clinton mnogo je puta, čak pred istražnim tijelima, negirao ikakvu vezu s 'tom ženom', kako ju je tada nazivao. Gotovo je sedam mjeseci tvrdio da seksualnih odnosa s mladom pripravnicom nije bilo da bi na kraju priznao kako je ipak s Monicom imao 'neprimjerene odnose'.

Foto: Profimedia

- Nisam htio lagati, ali sam svoju obitelj htio sačuvati od sramote - rekao je tada Clinton kojeg je afera gotovo stajala mjesta predsjednika, što zbog skandala, što zbog laganja pod prisegom. Rekao je kako se s Monicom nalazio po sobama u Bijeloj kući, i kako je uvijek bila riječ samo o oralnom seksu. Lewinsky je na nagovor prijateljice sačuvala plavu haljinu prekrivenu Clintonovim sjemenom, time je htjela pojačati svoj kredibilitet i obraniti se od napada da laže.

Foto: Ron Sachs

Clinton se ispričao za ono što je nazvao 'kritičnom pogreškom u zaključivanju i osobnim neuspjehom za kojega je on potpuno odgovoran'. Ostao je u uredu i zapravo a cijeli skandal nije mu previše naštetio.

U intervjuu kod Barbare Walters 1999. Monica se ispričala obitelji Clinton zbog nanesene štete, te je rekla kako nije dobro promislila svoje postupke.

- U svijetu sam poznata zbog nečega što nije nimalo laskavo, oralnog seksa - rekla je tada.

Foto: Profimedia

Izjavila je da je u nekim trenucima bila na rubu samoubojstva te kako je mislila da će biti javno ponižavana dok doslovno ne umre od srama.

Danas 45-godišnja Monica je i dalje vrlo 'aktivna'. 'Bucmasta ljubavnica', kako su je nekada nazivali mediji riješila se suvišnih kilograma, odselila u Englesku gdje je završila psihologiju. Danas je aktivistkinja koja se bavi problemom 'bullyinga' među mladima i predaje na fakultetu. Nije imala nijednu dulju vezu nakon afere.

