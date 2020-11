'Kad Pupovac dođe u Škabrnju onda ćemo znati da neće biti problema suživota i pomirbe'

<p>Baš kao i u Vukovaru, tako je i ovogodišnja, 29. obljetnica stradanja u Škabrnji bila atipična. Načelnik <strong>Nediljko Bubnjar</strong> rekao je da je, zbog specifični okolnosti, bilo zahtjevno i mnogo se toga promijenilo. </p><p>Bio je najavljen i dolazak <strong>Milorada Pupovca </strong>u Škabrnju, a kako je za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3928582/uzivo-iz-skabrnje/" target="_blank"> RTL Danas</a> potvrdio Bubnjar, on je tu obavijest primio jučer. </p><p>- Osjetio sam da ne bi bila prigoda da Pupovac ove godine bude u Škabrnji i da to ne bi donijelo rezultate onoga što svi želimo, a to je mir, pomirba i relaksirajuća budućnost i suživot. Mislim da njegov dolazak moramo temeljitije pripremiti. Kad se to dogodi u Škabrnji, onda znamo da neće biti problema suživota i pomirbe - ustvrdio je Bubnjar. </p><p>Na pitanje hoće li Pupovac u Škabrnju doći na ovaj dan ili neki drugi, Bubnjar je rekao da su "naši ljudi dali život za Hrvatsku" pa da im neće biti problem "podnijeti i ovu žrtvu i nadići sebe". Sve za dobrobit i budućnost hrvatskog naroda, dodao je. </p><p>Iduće godine bit će 30. obljetnica masakra u Škabrnji, zločina za koji još uvijek nitko nije odgovarao. Bubnjar je upitan i nada li se da će se do iduće godine nešto promijeniti. </p><p>- Ja sam svjedok koliki je to napor naših istražnih i pravosudnih tijela. Ja mislim da je vrijeme da se i institucije države Srbije budu susretljivije i da pruže ruku našim institucijama. Tek tada možemo očekivati bolje rezultate po pitanju otkrivanja zločina - rekao je. </p>