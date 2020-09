'Kad sam došao do kuće plamen je susjedu već ušao kroz prozor, dim ga je vjerojatno ugušio...'

<p>U požaru obiteljske kuće u Đurđenovcu kod Našica u srijedu navečer život je izgubio<strong> Stjepan Smolčić (67).</strong></p><p> - Čuo sam da nešto vani i učinilo i se da pada kiša, pripremao sam se ranije leći, pa sam sestri rekao da vidi je li to kiša. Izašla ja vani i viknula mi je Mario Stipina kuća gori. Izašao sam vani i potrčao prema njegovoj kući, sestra Ivana je uzela mobitel i pozvala vatrogasce. Kada sam došao do kuće plamen je već išao kroz prozor. U prvi tren sam pomislio da uđem, jer znao sam da je susjed unutra, ali mi toplina i vreli zrak nisu dali da priđem bliže. Kuće su kod nas u Radničkoj ulici gusto zbijene jedna do druge, utrčao sam u dvorište susjede koja ima preko 80 godina lupao sam joj na vrata i pozvao sam je da izlaze iz kuće, jer se vatra mogla prenijeti i na njen dio pošto su kuće dvojne.</p><p>Nastavio sam pozivati susjede da izađu, bilo je strašno, susjedi zbunjeni u nevjerici, djeca su plakala. Odmicali su se dalje od požara prema krajevima ulice. Ne znam koliko je trajalo, 10 ili 15 minuta, došli su vatrogasci iz Šaptinovaca, vrlo brzo su počeli gasiti. Stavili su boce s kisikom i ušli su unutra. Svaka im čast, iznijeli su susjeda iz kuće, ali on nije davao znakove života, jedna ruka mu je nagorjela. Njega je dim najvjerojatnije ugušio prije nego su vatrogasci došli – rekao je Mario Kujundžić (31).</p><p>Dan nakon strašnog požara u kojemu je život izgubio bivši radnika DIK Đurđenovca, nekada nadaleko poznate tvornice za preradu drveta susjedi još uvijek u nevjerici.</p><p>Dolaze umjesto obitelji jer nesretni čovjek je živio sam, propao mu je prvi brak u kojemu mu se rodila kćer koja je davno otišla iz Đurđenovca i sada je negdje u inozemstvu.</p><p>– U zadnje vrijeme malo je više konzumirao alkohol, ali nikada s njim nije bilo problema. Isti je bio trijezan i kada je pod „gasom“, nije se svađao, niti je bio agresivan – rekli su susjedi.</p><p>Muškarac koji je došao obići svoju majku, prvu susjedu nastradalog ogorčen je zbog općinskih vlasti.</p><p>– Sramota, Đurđenovac je imao kombinat u kojemu je radilo oko 1200 radnika, sve ovo što vidite izgrađeno je 80.-tih godina prošlog stoljeća, kombinat nam je dao povoljne kredite, ljudi su izgradili kuće, a onda je došla 1995. godina sve su uništili, tvornica iz koje su gotovi proizvodi, namještaj od punog hrastovog drveta parketi i bačve, prodavani su u cijeloj bivšoj zajedničkoj državi i inozemstvu. Danas je ovo mjesto toliko jadno da nema svoju vatrogasnu postrojbu. Prodali su prostorije DVD-a, jer da imamo svoje vatrogasce možda bi jadni susjed bio spašen, nego ovako, morao se osloniti na vatrogasce koji su od nas udaljeni na kilometre. Nije ovo prvi slučaj da je došlo do požara, u ovome je izgorio stariji muškarac, a u sljedećem to može biti nečije dijete ili više njih – rekao je ogorčeni stanovnik Đurđenovca, a jedan od njih je rekao da još uvijek postoje vatrogasna vozila, ali da se nema novaca za kupiti gorivo.</p><p>Načelnika <strong>Hrvoja Topalovića</strong> unatoč upornom pozivanju na mobitel nismo uspjeli dobiti, pozvali smo općinu, javio nam se muškarac, rekli smo da trebamo načelnika i razlog pozivanja, bio je ljubazan rekao je da načelnika nema i ponudio je broj njegovog mobitela na kojeg se nažalost načelnik ne javlja.</p><p>Susjedi nagađaju što se dogodilo i zbog čega je izbo požar.</p><p>– Stjepan je živio bez električne energije, pretpostavljam da je sinoć koristio svijeću, koja je zapalila unutrašnjost, no, o tome će se nešto više znati kada bude u cijelosti obavljen očevid – kažu susjedi.</p><p>- Jučer, 16. rujna, oko 21,45 sati, izbio je požar u stanu u Đurđenovcu, u kojem je smrtno stradao vlasnik 67-godišnji hrvatski državljanin iz Đurđenovca.</p><p>Požar koji je izbio 16. rujna, oko 21,45 sati i u kojem je smrtno nastradao Stjepan Smolčić su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šaptinovci.</p><p>Nakon obavljenog očevida, tijelo preminulog prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek gdje će se naknadno obaviti obdukcija.</p><p>Nadležnom državnom odvjetništvu podnosimo izvješće o događaju, priopćio je Zoran Kon, glasnogovornik PU Osječko baranjske.</p>