Vlada i Plenković pametno bi učinili ako bi sugerirali našim znanstvenicima da se pozabave društvenim istraživanjima. Ne treba nagađati koliko konj ima zuba, valja mu otvoriti usta i prebrojiti ih
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
Kad se dvije strane ukopaju u rovove, povratak miru je težak
Čitanje članka: 1 min
Čemu služe toliki instituti i katedre za društvena istraživanja? Oni bi se morali primiti posla za koji su se školovali i za koji primaju plaću te istražiti prirodu društvenih pokreta koji se valjaju našim ulicama.
