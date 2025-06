Kad se književnost reže kao salama, dobijemo Pijanog Lovru

Prijan, pijani ili pirjani Lovro? Ma nije važno, samo da esej nije bio kompliciran i zahtjevan, poput nesretnog Dostojevskog od prošle godine, zbog kojeg su tisuće maturanata morale odgoditi upis na fakultet do jeseni. Zato su se maturanti na jučerašnjem eseju otvoreno veselili. Šenoina pripovijetka ipak je bila bolji izbor od, recimo S. S. Kranjčevića ili sumornoga “Kiklopa”, na kojeg su se mnogi kladili. Sve nas to dovodi do nekoliko vječnih tema kad je riječ o pismenosti mladih. Zašto maturantima u izboru lektira za esej ne ponude barem jedno djelo koje je pisala žena i barem jedno djelo iz, štajaznam, 21. stoljeća? Matoševa i Marinkovićeva djela su, bez daljnjega, remek-djela, nezaobilazna za razumijevanje književnosti kakvu danas imamo, no svijet u kojem klinci žive danas trostruko se izmijenio od vremena Melkiora Tresića. Je li ipak stvar u slavnom standardiziranom ocjenjivanju, već odavno određenim normama, pa odreži koliko treba napisati argumenta, zaključka, pridjeva i glagola u uvijek istim djelima i time ćemo dokazati pismenost mladih?

