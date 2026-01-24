Trudnica je u 8.20 sati preuzeta na Pelješcu, uz pratnju dvaju članova medicinskog tima, nakon čega je helikopter nastavio let prema Splitu
Kad su minute presudne: Trudnicu vojnim helikopterom prebacili iz Orebića u Split
Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva jutros su sudjelovali u hitnom zračnom medicinskom prijevozu trudnice iz Orebića u Klinički bolnički centar Split, potvrđeno je iz HRZ-a.
Zadaću su izvršili piloti i tehničko osoblje 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a, koristeći helikopter Mi-171Sh. Dežurna četveročlana posada poletjela je u 7:35 sati iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema helidromu Mokalo u Orebiću.
Trudnica je u 8.20 sati preuzeta na Pelješcu, uz pratnju dvaju članova medicinskog tima, nakon čega je helikopter nastavio let prema Splitu. Na helidrom KBC-a Split sletio je u 8.45, gdje je pacijentica predana bolničkom osoblju na daljnju skrb.
Nakon uspješno provedene intervencije, helikopterska posada vratila se u matičnu bazu u Divuljama u 9 sati.
Kapetan helikoptera, bojnik Nikola Gažo, istaknuo je kako je cijela zadaća provedena prema planu i u potpunoj koordinaciji sa svim nadležnim službama.
- Uvijek smo spremni reagirati kada je pomoć najpotrebnija. Posebno nam je važno kada možemo pomoći u situacijama koje uključuju trudnice ili djecu - poručio je bojnik Gažo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+