Pojavio se smrtonosan virus. Aerodromi vraćaju COVID mjere!

Zračne luke u dijelovima Azije počele su pojačavati zdravstveni nadzor i kontrole putnika nakon izbijanja virusa Nipah u jednoj indijskoj saveznoj državi, piše Independent.

Tajland, Nepal i Tajvan među zemljama su i teritorijima koji su pojačali mjere opreza nakon što su u indijskoj saveznoj državi Zapadni Bengal potvrđena dva slučaja zaraze virusom Nipah.

Nipah je zoonotska bolest koja se na ljude uglavnom prenosi sa zaraženih svinja i šišmiša, ali se može širiti i bliskim kontaktom s osobe na osobu. U Zapadnom Bengalu identificirano je ukupno 196 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim pacijentima, a prema navodima indijskog ministarstva zdravstva sve su praćene, testirane i stavljene pod nadzor. Kako je ministarstvo priopćilo u utorak, sve su osobe bile bez simptoma i testirane negativno na virus.

Foto: Vincent Alban

U Tajlandu je ministarstvo javnog zdravstva pojačalo zdravstvene preglede na glavnim zračnim lukama za putnike koji dolaze iz Zapadnog Bengala, koristeći metode uspostavljene tijekom pandemije covida-19. Putnici u zračnim lukama Suvarnabhumi, Don Mueang i Phuket nadziru se zbog povišene temperature i simptoma povezanih s virusom, a izdaju im se i zdravstvene „informativne kartice“ s uputama o postupanju u slučaju pojave bolesti. Kao dio preventivnih mjera, pojačano je i čišćenje te pripravnost za kontrolu zaraznih bolesti u Međunarodnoj zračnoj luci Phuket. Indijska zrakoplovna tvrtka Indigo održava svakodnevni izravni let između međunarodne zračne luke u Kolkati, u Zapadnom Bengalu, i Phuketa.

Obraćajući se javnosti u ponedjeljak, tajlandski premijer Anutin Charnvirakul izjavio je da u zemlji nije zabilježen nijedan slučaj virusa Nipah, ali da će razina nadzora ostati visoka. Tajlandski Odjel za kontrolu bolesti od 25. siječnja provodi probir putnika iz Zapadnog Bengala na zračnim lukama Suvarnabhumi i Don Mueang, navela je vlada, dodajući da putnici pokazuju izvrsnu suradnju na kontrolnim točkama.

Putnici koji stignu s visokom temperaturom ili simptomima koji mogu upućivati na zarazu virusom Nipah bit će, prema izvješćima lokalnih medija, prebačeni u karantenske objekte. Istodobno, zdravstvene vlasti na Tajvanu planiraju uvrstiti infekciju virusom Nipah u kategoriju 5 prijavljivih bolesti, najvišu klasifikaciju za ozbiljne nove zarazne bolesti prema domaćem zakonodavstvu.

Ta mjera, koja podliježe 60-dnevnom razdoblju javnog savjetovanja prije stupanja na snagu, zahtijevala bi trenutačno prijavljivanje i posebne mjere kontrole u slučaju pojave zaraze, što odražava zabrinutost zbog visoke stope smrtnosti virusa i njegova epidemijskog potencijala.

Tajvanski Centri za kontrolu bolesti (CDC) priopćili su da Tajvan zadržava putno upozorenje razine 2, tzv. „žuto“, za indijsku saveznu državu Kerala na jugozapadu zemlje, koje putnike upozorava na potrebu pojačanog opreza.

Zamjenik ravnatelja CDC-a Lin Ming-cheng izjavio je da će se putna upozorenja ažurirati kako se situacija s izbijanjem zaraze bude razvijala.

Svjetska zdravstvena organizacija opisala je virus Nipah kao prioritetni patogen zbog njegova potencijala da izazove epidemiju.