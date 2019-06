'Kad već država ne pomaže, mi ćemo. Ali ih pritišćemo i dalje'

Žrtve obiteljskog nasilja ne dobivaju pomoć ni od društva, ni od svojih najbližih, ali niti od institucija. Institucije ih još čak i vraćaju u nasilnički odnos. Mi smo to prepoznali i Inicijativa je s partnerima odlučila reagirati, priča predstavnica Ana Pecotić iz inicijative #SPASIME koja je osnovala istoimeni fond.

Objavljuje 24sata u Nedjelja, 2. lipnja 2019.

Radi se o fondu koji bi trebao koristiti za zaštitu žrtava obiteljskog nasilja te za hitnu pomoć istima. Njega osnivaju u partnerstvu s zakladom "Solidarna", a kako su objasnili njime žele platiti odvjetničke i sudske troškove za žrtve nasilja koje to nisu u stanju napraviti same, ali i pružiti im hitnu pomoć u vidu plaćanja troškova odlaska iz zajednice u kojoj trpe nasilje te čak i pokrivanje troškova smještaja ukoliko su sva dostupna skloništa puna.

Pecotić, koja je i moderatorica Facebook grupe #SPASIME koja sada broji 56.000 članova, objašnjava kako je rad u toj grupi pokazao da ljudi ponekad niti ne razumiju zašto žrtve ostaju u nasilničkim odnosima.

- Prvo treba razumjeti da su žrtve psihički uništene, tu se radi kontinuiranom višegodišnjem, psihičkom i fizičkom zlostavljanju. Osoba koja je u takvom odnosu ona više nema snage niti inicijative izaći iz nasilničkog odnosa. One više ne znaju što bi, a često niti nemaju financijskih sredstava za napustiti takav odnos. Većina žena u Hrvatskoj je u takvoj poziciji.Inicijativa će im kroz Fond dati inicijalnu podršku, taj financijski kick kako bi mogli izaći iz tog začaranog kruga i započeti novi život - objašnjava Pecotić.

Kolika je potreba za ovakvim fondom ispričao je Ivan Blažević, tajnik zaklade "Solidarna".

- Mi smo nedavno imali, nažalost reći ću to tako, priliku prikupljati sredstva u dva slučaja. U jednom je otac bio fizički nasilan prema osnovnoškolki koja je sama sebi uštedjela novac za maturalno putovanje, a u drugom slučaju je partner bio fizički nasilan prema svojoj partnerici koja ima malu bebu i slomio joj ruku. U prvom slučaju smo osnovnoškolki platili maturalac, a u drugom smo pokrili dva mjeseca troškova dadilje kako bi se majka mogla oporaviti, a isto tako kako bi se mogla brinuti o svom djetetu - kaže Blažević te dodaje da ideja fonda nije da zamijeni sustav koji bi zapravo trebao rješavati ovakve situacije.

- Sustav nažalost ovakve troškove ili ne prepoznaje ili ne rješava na dovoljno adekvatan način ili u dovoljno adekvatnom roku. O pokrivanju troškova, onih sudskih ili odvjetničkih, u fondu će odlučivati peteročlano vijeće, ali one hitne troškove preseljenja i smještaja želimo rješavati unutar 24 sata. Svi skupa možemo nešto, ali sami možemo malo - dodao je.

Prikupljanje sredstava u fondu dostupno je od subote u ponoć i trajat će do 31. srpnja. Svi mogu donirati na broj telefona 060 9003 (cijena poziva 6,25 kuna) ili uplatom donacije na žiro račun zaklade Solidarna otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci, IBAN: HR8023900011500151640, s opisom plaćanja "Za Fond SPASIME". Donacije je moguće uplatiti i kroz platformu Indiegogo.

Sredstva će se prikupljati i na humanitarnoj večeri u hotelu Esplanade 14. lipnja, aukcijom umjetnina, kontaktnim centrom u kojem će se na telefon javljati osobe iz javnog i političkog života te koncertnom estradnih zvijezda.

- Na koncertu će nastupati Pavel, Vatra, Detour, Maja Posavec, Jelena Rozga, Severina, Iva Visković, Kristijan Beluhan, Vanda Winter, Zdenka Kovačiček i Neno Belan. Prodavat će se umjetnine Dimitrija Popovića, Fadila Vejzovića, Mersada Berbera, Pauline Jazvić i drugih. prikupimo sredstva za žrtve i da im ukažemo da iz tog začaranog kruga postoji izlaz. Želimo senzibilizirati javnost za obiteljsko i rodno nasilje, moramo stvoriti pritisak da stvorimo političku volju da se taj problem počne rješavati. To mora postati politički prioritet - rekle su predstavnice Inicijative #SPASIME Nerma Mehadžić i Jelena Kovačić Solarić.

Kako su istaknuli, cilj im je prikupiti barem milijun kuna za pomoć žrtvama, ali da to ne znači da će prestati pritiskati Vladu i ostale da se počnu rješavati problemi nasilja u obitelji.

- Impresionirana sam onime što smo napravili zajedno. Nadam se da i s druge strane, one političke, postoji ovakvo strukturirano i strastveno rješavanje i rad na rješavanju problema. Htjela bih teći svima preživjelima, svim ženama koje su pobijedile nasilje i žrtvama koje se još uvijek bore da nismo zaboravili na obećanja Vlade i da ovaj fond ne znači da mi želimo pokriti ono što Vlada, država i društvo trebaju napraviti - rekla je Jelena Veljača.

Odvjetnica i predstavnica Inicijative Una Zečević Šeparović rekla je kako se počelo s nekim mjerama, ali da je to tek početak.

- Za sada su već dali nalog šest županija u kojem nije postojalo sklonište za žrtve nasilja da iste uspostave do kraja godine. Dogovorili smo uspostavljanje SOS nacionale linije koja će raditi 24 sata tjedno. Ona nije postojala, a nužna je za ovu problematiku. Zatim, možda najbitniji zahtjevi išli su na izmjene Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Tu smo dogovorili izmjene koje, ukoliko ih Vlada ispuni do kraja, mislim da će biti na veliku korist žrtvama nasilja. Do sada su osnovane i dvije radne skupine u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. U tim skupinama su i naši predstavnici, a do sada su se tri puta sastale. Naši predstavnici su i u skupini pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezano uz naše zahtjeve oko edukacije i prevencije radi sprječavanja bilo kakvog nasilja u najranijoj dobi. Pri Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predstavljen je i novi protokol u slučaju nastupanja nasilja u obitelju - objasnila je Zečević Šeparović.

Za svo vrijeme prikupljanja sredstava za Fond i za vrijeme borbe da se zahtjevi ispoštuju, Facebook grupa nastavlja s radom. Kako kažu, ona će i dalje biti mjesto gdje žrtve mogu naći podršku i savjet.

- Obiteljsko nasilje ne može biti privatna stvar nego to mora postati društvena i politička stvar. Mi želimo graditi budućnost, a ona je sada. Ne želimo da se naša djeca moraju ovime baviti. Koliko god ovo traži ulaganja, mi ćemo nešto napraviti. Hvala i svim udrugama na podršci, a posebno Sanji Sarnavki iz zaklade Solidarna koja nam je svojim dugogodišnjim radom velika inspiracija - rekla je još jedna od predstavnica Inicijative Anica Tomić.

