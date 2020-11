'Kad već propadamo, neka bude sa stilom': Htio dijeliti kavu u Puli, ali su mu rekli - ne može!

Daj da napunimo državni proračun sa tim PDV-om na tu kunu, pa koliko kava se proda da i mi malo sudjelujemo u punjenju proračuna, rekao je ugostitelj koji kaže da o radu njegovog kafića ovise dva mlada konobara

<p>Nezadovoljan zatvaranjem ugostiteljskih objekata, pulski ugostitelj <strong>Marko Ristić</strong> htio je u petak, dan uoči uvođenja novih mjera, dijeliti besplatne kave u svom kafiću 'Šumi more' s pogledom na more. </p><p>No, iz Udruge ugostitelja, čiji je član, rekli su da to nije po zakonu. Zbog toga je građanima, simpatizerima i prolaznicima kavu prodavao za - jednu kunu.</p><p>- Došao sam na tu ideju da kad već propadamo, propadamo sa stilom. Osim toga, imamo i jednu kutiju metar sa metar koju "Puležani" pune sa mančama, tako da će naši konobari imati preživjeti nakon lockdowna još tri dana. Nakon ta tri dana preostaje nam "Matija Gubec", rankun, motika i na Markov Trg. Ovaj posao radim 17 godina i ovo je užasno što se događa - kaže ugostitelj Ristić.</p><p>Dodaje da ne zna drže li se drugdje u Istri i u ostatku države propisa jer, kaže, nije stigao sve to pratiti ali "Šumi more" je kafić s velikom terasom u kojoj su brojni građani svakog dana uživali u kavi s pogledom na more, koji će im, priznaju, nedostajati. Ristić ima i konobare koji ovise o njemu, pa je tim cijela situacija puno teža.</p><p>- Imam dva konobara koji ovise o meni i poslu. Preživjet ćemo nekako mi koji radimo puno godina, ali onima koji su tek počeli s radom ili tek par godina rade, bit će "Ajme, majko"! U petak smo htjeli dijeliti kave, ali ih ipak prodajem za kunu jer po zakonu nije dozvoljeno dijeliti džabe. Daj da napunimo državni proračun sa tim PDV-om na tu kunu, pa koliko kava se proda da i mi malo sudjelujemo u punjenju proračuna, jer znam da ugostitelji slabo pune proračun. Odlučili smo ga na ovaj način podebljati da oni na Markovom Trgu i u Vladi lakše preraspodijele ta sredstva"pomalo cinično je rekao.</p><p> </p>