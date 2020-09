Kaić: Davno su trebali ograničiti broj uzvanika na svadbama...

Mi kontinuirano imamo oboljele sa svadbi, samo se seli iz županije u drugu. Znam da je to nekima problem, da je to čak i gospodarska grana, ali svadbe generiraju oboljele, kaže epidemiolog Kaić

<p>Jedan od vodećih hrvatskih epidemiologa<strong> Bernard Kaić</strong> gostovao je u emisiji <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3884932/epidemiolog-kaic-za-rtl-otkrio-velike-promjene-s-mjerama-protiv-sirenja-korone-trebalo-je-i-prije-ograniciti-broj-uzvanika-na-svadbama/" target="_blank">RTL Danas</a> i rekao da kontinuirano par desetaka ljudi svaki dan završi u bolnici, a pulmolozi i infektolozi kažu da se može očekivati porast broja osoba na respiratorima, kao i umrlih.</p><p><strong>POGLEDAJ VIDEO: Roditelji se žale zbog maski</strong></p><p>- Vidjet ćemo što će biti najesen. Možda je ovo samo privremeni pad broja novooboljelih, a može se očekivati porast i smanjenje broja. Sve ovisno o tome kakve će mjere biti na snazi i kako će ih se ljudi pridržavati. Krenula je škola. Imamo oboljele, djeca koja su se zarazila izvan škole koja su išla u školu pa onda njihove kontakte stavljamo u karantenu, negdje ne negdje da, ovisno o tome jesu li bolesna djeca imala simptome, koliko su dugo bila u školi i raznim drugim faktorima pa ćemo vidjeti s vremenom hoće li škole postati nekakav izvor širenja infekcije za zajednicu - rekao je Kaić.</p><p>Na pitanje je li došlo vrijeme da se ograniči broj uzvanika na svadbama u cijeloj Hrvatskoj, odgovara:</p><p>- Mislim da je to vrijeme došlo već davno prije. I da je trebalo ograničiti broj uzvanika. Mi kontinuirano imamo oboljele sa svadbi, samo se seli iz županije u drugu. Ja znam da to nekima jako velik problem predstavlja, da je to čak i gospodarska grana, ali ne može se nikako zanijekati da velike svadbe generiraju oboljele i to velik broj oboljelih koje je onda teško poloviti, uvjetno rečeno i staviti ih u izolaciju tako da mislim da se mogao ograničiti broj svadbi već prije mjesec, dva bez problema.</p><p>Smatra da bi bilo dobro skratiti vrijeme izolacije:</p><p>- Sve je više pokazatelja da ako osoba koja je zaražena nema baš teški oblik bolesti, da je većina ljudi zarazna kraće od 10 dana. Sad imamo vrijeme izolacije, ali to je u ovoj situaciji kada imamo lokalnu transmisiju bolesti zanemariv doprinos ukupnom pobolu stanovništva, a puno ljudima znači da mogu izaći ranije iz izolacije, tako da bi za izolaciju svakako zagovarao da se na 10 dana skrati. A što se tiče samoizolacije, odnosno karantene za zdrave kontakte. To je vrlo teško skratiti zato jer je inkubacija do 14 dana. Istina je da većina oboli između četvrtog i sedmog, osmog dana, ali još uvijek relativno velik dio ljudi oboli do desetog, dvanaestog, trinaestog dana, tako da ne bih ja skraćivao samoizolaciju Mi vidimo da među oboljelima svaki dan oko 50 posto su iz izolacije. Da nisu bili u izolaciji, koliko je danas oboljelih 260, tih oko 130 bi hodalo okolo i stvaralo kontakte i zarazilo druge ljude. Ovako nisu, jer su bili doma.</p><p>Smatra da ne treba inzistirati da se ljudi testiraju prije povratka na posao, bar ako je prošlo više od 14 dana i ako su bez simptoma.</p>