Epidemiolog Bernard Kaić u programu N1 televizije govorio je o novom omikronu, cijepljenju djece, prolasku četvrtog i dolasku petog vala.

Otkrio je zašto je važno cijepiti djecu od pet do 11 godina.

- Jednako kao i stariju djecu i odrasle, da ne obole, da ne razviju komplikacije (mogu ih razviti iako ne koliko odrasli), a ako bi se veći dio djece cijepio, to bi doprinijelo smanjenju širenja virusa u populaciji. Očekujemo intenzivnije širenje zbog dolaska omikron varijante koju je nemoguće zaustaviti - rekao je.

O odazivu cijepljenja djece ne treba suditi nakon jednog dana, rekao je.

- Ne znam koliko bi kampanja utjecala na odaziv jer mislim da više nema čovjeka koji nije već iz dana sve čuo o covidu. Po jučerašnjem danu ne bih sudio o odazivu, to je ipak prvi dan, u ambulantama se još nije cijepilo. Nisam previše optimističan što se tiče obuhvata jer kad gledamo po dobnim skupinama dosad, što je dob mlađa, to su obuhvati niži. Najniži su u dobi od 12 do 16 godina - istaknuo je.

Otkrio je i zašto roditelji trebaju biti sigurno u cjepivo.

- Razlika od cjepiva za odrasle je samo po tome što je doza za djecu manja. Koliko su sigurna cjepiva, znamo na temelju kliničkih ispitivanja. Istraživanja su obuhvatila oko 3.100 djece koji su primili cjepivo. Pokazalo se da je sigurno u smislu da očekujemo uobičajene nuspojave poput temperature, boli na mjestu primjene, glavobolje, umora… Ali je ista učestalost kod djece i odraslih. Mora se priznati da na 3.100 ispitanika ne možemo reći hoće li se cjepivo, kad se šire počne koristiti, pokazati neku toliko rijetku nuspojavu koja se nije mogla vidjeti na ovako malom uzorku, ali na temelju svega što se zna o tim rijetkim nuspojavama u dobi od 12 na dalje, ne očekuje se visoka učestalost drugih nuspojava. Glavna zabrinutost vezana uz nuspojave kod adolescenata i mladih odraslih su miokarditisi, ali je pokazano da covid puno češće uzrokuje miokarditis nego cjepivo. Korist je veća od rizika - rekao je.

Upitan je i koliko je djece hospitalizirano zbog korona virusa.

- Nemam napamet podatke, ali gledali smo ovih dana hospitalizacije djece u dobi od 5 do 11 godina, bila je ukupno preko 300 hospitalizacija djece u toj dobi u Hrvatskoj od početka epidemije, ali zadnjih dva i pol do tri mjeseca preko 100. Tako da trećina svih hospitalizacija djece bila je zadnja dva mjeseca. Sve češće se djeca hospitaliziraju, bila su, mislim, dva smrtna slučaja djece od covida u toj dobi - rekao je.

Dok njemački pedijatri savjetuju da se pričeka s cjepivom ako su djeca zdrava, dok ne dođe modificirano cjepivo koje će štiti i od omikrona. No, Kaić se ne slaže s tom tezom.

- Djeca s kroničnim bolestima nemaju što čekati. Ne znam ni ima li smisla da zdrava djeca čekaju. Pitanje je hoće li uopće biti cjepiva bazirana na omikronu, a ako ga bude, sigurno neće još tri mjeseca. U tom periodu se stigne razboljeti tisuće djece i stotine završiti u bolnici. Ovo cjepivo nije bazirano na omikron varijanti, ali se pokazalo da je ipak zaštita od teških oblika bolesti solidna. Zaštita od blage infekcije je niska i zato se preporučuje treća doza, ali nije to beskorisno, nije taj omikron toliko drugačiji da cjepivo bude beskorisno - rekao je.

Booster doza još uvijek preporučuje šest mjeseci nakon druge, ali se može primijeniti već nakon tri, govori. No, za djecu još nema preporuka za booster dozu.

- Dokaza o tome da je preboljelima potrebno docjepljivanja nema. Preporuke o davanju docjepne doze se temelje na tome što se vidjelo da ljudi s dvije doze, bez preboljenja, obolijevaju. Za one koji su cijepljeni i preboljeli takvih dokaza nema i takvima sad ne preporučujemo booster - dodao je Kaić.

Istaknuo je kako nitko ne može znati do kad ćemo se docjepljivati, a dotaknuo se i testiranja na antitijela.

- Od početka govorimo da nema smisla raditi ni protutijela ni testove stanične imunosti samo zbog odluke o docjepljivanju jer nisu dovoljno informativni. Razina protutijela ne znači je li osoba zaštićena, to nije dokaz. A i kad bi se to vidjelo, opet se ne bi znalo koliko dugo traje zaštita, zar bi onda svako malo vadili antitijela? - upitao je.

Smatra kako kućni testovi nisu dovoljno pouzdani, no u slučaju kad osoba ima simptome i ispadne pozitivna, tu gotovo nema dileme. Dodao je i kako ne vidi svrhu testiranja zdravih osoba.

Rekao je kako su simptomi omikrona isti kao i kod ranijih varijanti.

- U Hrvatskoj zasad nakon tri potvrđena slučajeva nemamo još potvrda, ali imamo kod petero građana, koji su došli iz inozemstva, visoku sumnju i vjerojatno će biti potvrđeni. Na sreću imamo samo te uvezene slučajeve. U velikoj Britaniji se jako širi, a ECDC je objavio jučer procjenu da je rizik od omikrona širi - kazao je Kaić.

Smatra i kako se treba odustati od velikih proslava i okupljanja povodom nadolazećih blagdana.

- Nije bitno što ja o tome mislim, nego je ECDC napisao preporuke da se postrože mjere. Bit će toliko novooboljelih ako se ništa ne promijeni da će se i uz blažu sliku puniti bolnice. ECDC preporučuje da se hitno postrože mjere u zajednici. To je i moje mišljenje. Mislim da nema mjesta za velike dočeke i slično - govori.

Otkrio je i jesmo li na kraju četvrtom ili početku petog vala.

- Prema zadnjim informacijama, kad sam vidio kako raste broj oboljelih u JAR-u, kako u Britaniji raste broj zaraženih još od kolovoza, na račun omikrona, mislim da neće četvrti val završiti, nego da će nakon jednog pada u idućim tjednima doći do novog porasta koji možemo nazvati petim valom - zaključio je, te dodao da gripe u Hrvatskoj nema.