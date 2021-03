U Hrvatskoj je 91-godišnja žena preminula od plućne embolije tri dana nakon cijepljenja AstraZenecom, a epidemiolog Bernard Kaić za RTL otkrio je kako je teško odrediti uzročno-posljedičnu vezu cjepiva i te smrti, ali i nadodao kako sumnja da smrt ima veze sa cjepivom.

- Na temelju te prijave još ne možemo ocijeniti uzročno-posljedičnu povezanost. Zatražili smo dodatnu dokumentaciju. Za sada samo dobili samo nalaz mrtvozornika koji je potvrdio da je uzrok smrti plućna embolija. Nismo stigli dalje o tome raspravljati, no bojim se da na temelju te dokumentacije nećemo moći doći do odgovora je li to uzročno-posljedično povezano - rekao je Kaić.

- Kompliciran je postupak da se dođe do takvog zaključka. Prvo treba vidjeti je li poznato da to cjepiva mogu uzrokovati. Zatim postoje li radovi koji opovrgavaju povezanost, što ne postoji za ovo, posve novo cjepivo. Ono što možemo je uspoređivati učestalost embolije pluća u općoj populaciji neovisno o cijepljenju s učestalošću koje vidimo nakon cijepljenja. A tu ne vidimo povećan broj. Procjenjuje se da je učestalost embolija pluća 60 na 100.000 stanovnika na godinu. To je u tjedan dana otprilike jedna osoba na 100.000 ljudi, a mi smo cijepili otprilike 100.000 ljudi AstraZenecinim cjepivom. To je u okviru očekivanog broja. To da se to dogodilo nakon 5000 cijepljenja bi me zabrinulo, ili da ih imamo dvije ili tri na 100.000 cijepljenih, to bi bio razlog za zabrinutost. Ne znam kakav će biti zaključak radne skupine, no mislim da će biti da nije moguće ocijeniti - rekao je hrvatski epidemiolog za RTL pa onda dodao da je situacija u Austriji, koja je obustavila cijepljenje AstraZenecom ipak drukčija:

- Oni su imali dva trombotička incidenta nakon cijepljenja u kratkom vremenu i to čak u jednoj ustanovi. To stvarno izaziva zabrinutost. Mi imamo samo jedan slučaj žene od 91 godine i to ne iskače iz očekivanog broja. Osim toga, trombotskih događaja ima i nakon drugih cjepiva. Ali ni kod njih ne vidimo da je broj tih događaja neočekivan.