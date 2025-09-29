Luksuzni stanovi, poslovni tornjevi, nove bolnice, stadioni i bazen su projekti teški 1,345 milijardi eura. No, visokogradnju još ne prati gradnja novih prometnica, a i stanovi skuplji od 10.000 eura za kvadrat nalaze kupce
Kaj se dela? Ovo je 20 velikih projekata koji mijenjaju Zagreb
U sljedeće četiri godine bi vizura Zagreba trebala doživjeti značajne promjene, i to zbog velikih projekata koji su već započeli ili trebaju biti završeni u tom roku. Pobrojili smo 20 velikih privatnih, državnih i gradskih projekata koji su zajedno teški barem milijardu i 345 milijuna eura. I to je ono što se zna iako za neke privatne projekte investitori nisu otkrili investicije. Fokusirali smo se na društvene, stambene i poslovne projekte koji su već započeti, dobili su dozvolu ili su čvrsto obećani od vlasti i na njihovoj pripremi se ubrzano radi.
