Kaj se dela? Ovo je 20 velikih projekata koji mijenjaju Zagreb

Piše Ivan Hruškovec, Ivan Pandžić,
Kaj se dela? Ovo je 20 velikih projekata koji mijenjaju Zagreb

Luksuzni stanovi, poslovni tornjevi, nove bolnice, stadioni i bazen su projekti teški 1,345 milijardi eura. No, visokogradnju još ne prati gradnja novih prometnica, a i stanovi skuplji od 10.000 eura za kvadrat nalaze kupce

U sljedeće četiri godine bi vizura Zagreba trebala doživjeti značajne promjene, i to zbog velikih projekata koji su već započeli ili trebaju biti završeni u tom roku. Pobrojili smo 20 velikih privatnih, državnih i gradskih projekata koji su zajedno teški barem milijardu i 345 milijuna eura. I to je ono što se zna iako za neke privatne projekte investitori nisu otkrili investicije. Fokusirali smo se na društvene, stambene i poslovne projekte koji su već započeti, dobili su dozvolu ili su čvrsto obećani od vlasti i na njihovoj pripremi se ubrzano radi.

