EU I RUSIJA

Kaja Kallas: Rusija je napala 19 država u zadnjih 100 godina. Neće stati samo na Donbasu

Piše Filip Sulimanec,
Kaja Kallas: Rusija je napala 19 država u zadnjih 100 godina. Neće stati samo na Donbasu
Foto: Omar Havana

Moramo razumjeti da, ako dobije Donbas, tada obrambena utvrda pada i da će se zatim sigurno nastaviti s osvajanjem cijele Ukrajine - rekla je novinarima u Bruxellesu. U glavnom gradu EU se danas održava Vijeće EU za vanjske poslove. Na sastanku sudjeluje i Gordan Grlić Radman

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je da zauzimanje ukrajinske regije Donbas „neće biti krajnji cilj” [Vladimira] Putina.

 - Moramo razumjeti da, ako dobije Donbas, tada obrambena utvrda pada i da će se zatim sigurno nastaviti s osvajanjem cijele Ukrajine - rekla je novinarima u Bruxellesu. U glavnom gradu EU se danas održava Vijeće EU za vanjske poslove u Bruxellesu. Na sastanku sudjeluje i Gordan Grlić Radman.

 - Ako Ukrajina padne, tada su i druge regije u opasnosti - dodala je Kallas.

Status Donbasa, koji obuhvaća regije Donjeck i Luhansk, pojavio se kao jedna od ključnih točaka prijepora u razgovorima o mirnom rješenju sukoba u Ukrajini.

'AKO NE ŽELIMO OPET RAT' Kallas: 'Treba pritisnuti Rusiju, a ne žrtvu agresije Ukrajinu'
Kallas: 'Treba pritisnuti Rusiju, a ne žrtvu agresije Ukrajinu'

Visoka predstavnica koja je jedna od najvokalnijih kritičara Rusije, nedavno je naglasila da se Moskvi ne može vjerovati i da nije Ukrajina jedina žrtva  ruske ekspanzije.

 - U posljednjih 100 godina Rusija je napala više od 19 zemalja, neke čak tri ili četiri puta. Nijedna od tih zemalja nikada nije napala Rusiju. Stoga se u svakom mirovnom sporazumu moramo usredotočiti na to kako izvući ustupke s ruske strane kako bi se agresija trajno zaustavila i kako bi se spriječili pokušaji mijenjanja granica silom - rekla je Kallas i dodala da je jasno tko je ovdje agresor a, tko žrtva.

 - Rijetko u svijetu postoje ratovi u kojima je situacija tako jasna kao što je ovdje. Imamo jednog agresora i jednu žrtvu. Fokus bi trebao biti na tome što Rusija – agresor – mora učiniti, a ne na tome čega se Ukrajina – žrtva – mora odreći. Danas smo ponovno potvrdili naša zajednička načela: suverenitet, neovisnost, teritorijalni integritet i inherentno pravo Ukrajine na samoobranu. Ništa o Ukrajini bez Ukrajine - dodala je visoka predstavnica EU za vanjsku politiku.

