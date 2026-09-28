Kaja Kallas: Spremaju se sabotaže i napadi po Europi

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas upozorila je tijekom okupljanja u Bruxellesu da najnoviji obavještajni podaci jasno ukazuju na pripremu novih ruskih planova za sabotaže širom europskog kontinenta.

Oslanjajući se na izvješća sigurnosnih agencija, Kallas je istaknula da se Europa suočava s ozbiljnom prijetnjom koja zahtijeva brzu i koordiniranu reakciju svih država članica.

Ona je svoje stavove iznijela uoči važnog sastanka ministara obrane Europske unije, odnosno Vijeća za vanjske poslove koje se sastalo u formatu posvećenom isključivo obrambenim pitanjima.

Prema njenim riječima, glavni cilj ovakvih subverzivnih aktivnosti Moskve jest duboko podijeliti društva unutar Europe i sustavno ih zastrašivati, a sve kako bi javnost u konačnici izvršila pritisak na vlade da odustanu od daljnje pomoći Ukrajini u njenoj obrani.

​- Moramo ostati oprezni jer obavještajni podaci pokazuju da Rusija planira daljnje sabotaže i napade na našu demokraciju - rekla je Kallas prije početka sastanka u Bruxellesu.

Napomenula je da je Europska unija već puno napravila na jačanju obrane te da su ukupna financijska ulaganja znatno povećana u posljednje dvije godine. Ipak, iskoristila je priliku kako bi oštro upozorila da i dalje postoje veliki nedostaci u europskim obrambenim sposobnostima koji se moraju hitno rješavati.

​- Sada se trebamo fokusirati na to kako ćemo zapravo popuniti te praznine - poručila je visoka predstavnica.

Brojna upozorenja

Posljednjih tjedana europske države bilježe primjetan porast incidenata za koje sigurnosne službe sumnjaju da su izravno povezani s ruskim operativcima.

Ti incidenti uključuju različite akte sabotaže, sofisticirane kibernetičke napade, raširene dezinformacijske kampanje, ali i opasna kršenja zračnog prostora zemalja članica NATO saveza.

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski nedavno je izjavio da nadležne službe više ne govore samo o potencijalnim prijetnjama, nego o stvarnim napadima.

Pri tome je naveo konkretne primjere poput podmetanja požara, sumnjivih eksplozija na osjetljivim lokacijama i upada bespilotnih letjelica na teritorij suverenih država.

Obavještajne službe nekoliko europskih zemalja, među kojima se posebno ističu Češka, Latvija, Švedska i Danska, očekuju znatno intenziviranje ruskih sabotažnih operacija u nadolazećim mjesecima.

Danska vojna obavještajna služba objavila je procjenu u kojoj navodi da će Rusija dodatno pojačati svoj hibridni rat. Prema njihovim saznanjima, budući napadi mogli bi imati znatno teže posljedice, uključujući i operacije s visokim rizikom od ljudskih žrtava, što predstavlja ozbiljnu eskalaciju u odnosu na dosadašnje metode.