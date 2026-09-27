Nova era ratovanja: Ukrajina pokreće vojsku robota

U značajnom koraku prema potpunoj automatizaciji bojišnice, Ukrajina ubrzano radi na implementaciji naprednih robotskih sustava koji bi trebali preuzeti najopasnije zadaće na fronti. Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov službeno je najavio pokretanje inicijative kojom se želi stvoriti vojska robota, a glavni je cilj smanjiti ljudsku prisutnost u najsmrtonosnijim zonama sukoba te spasiti živote ukrajinskih vojnika. Ovaj inovativni program označava prelazak u potpuno novu fazu ratovanja gdje strojevi preuzimaju ključnu ulogu.

Fedorov je podsjetio javnost na situaciju iz 2022. godine kada je država prvi put pokrenula projekt "Vojska dronova". U to vrijeme rijetki su analitičari mogli točno predvidjeti u kojoj će mjeri bespilotne letjelice izmijeniti samu prirodu oružanih sukoba. Danas dronovi sudjeluju u više od 95 posto svih napadačkih operacija, dok na ukrajinskom teritoriju aktivno posluje više od sedam stotina proizvođača bespilotnih sustava. Ipak, tehnološka utrka s neprijateljem ne pokazuje znakove usporavanja i zahtijeva stalne inovacije.

​- Potreban nam je novi iskorak. Naša je oklada robotizacija rata - poručio je Fedorov.

Prema njegovoj detaljnoj zamisli, upravo bi roboti trebali obavljati najrizičnije vojne zadatke. To obuhvaća širok spektar aktivnosti, od evakuacije ranjenika s prve crte i dopreme prijeko potrebnog streljiva i municije do složenih izviđačkih misija, miniranja terena i izravnih napada na neprijateljske položaje.

​- Ratište budućnosti trebalo bi izgledati ovako: najprije senzor otkrije prijetnju, a zatim robot ulazi u opasnu zonu - objasnio je bivši ministar.

Projekt vojske robota ne funkcionira kao jedna izolirana tvrtka, već se gradi kao opsežan tehnološki ekosustav. Kroz privatni sektor nastavlja se rad na Fedorovljevoj viziji tehnološkog ratovanja koja obuhvaća zrak, kopno i ekonomiju. Ukrajinska je vlada još u travnju 2023. godine uspostavila obrambeno-tehnološki klaster pod nazivom Brave1 kako bi snažno potaknula razvoj i implementaciju novih vojnih tehnologija.

​- Ulagat ćemo u tvrtke iz područja obrambenih tehnologija, pokretati vlastite tehnološke projekte, razvijati istraživanje i razvoj, testirati rješenja zajedno s vojskom i što brže širiti ona koja se pokažu uspješnima na ratištu - rekao je on.

Kroz platformu Brave1 uspostavljena je izravna suradnja između privatnih obrambenih tvrtki, državnih institucija i vojske. Ukrajina je od početka invazije uvela više od 40 različitih kopnenih robotskih platformi domaće proizvodnje. Tijekom 2025. godine ukrajinska vojna industrija isporučila je 15 tisuća bespilotnih kopnenih vozila jedinicama na prvoj crti, što predstavlja golem skok u usporedbi s dvije tisuće takvih vozila isporučenih tijekom 2024. godine. Podaci ukrajinskog ministarstva obrane pokazuju da su samo u kolovozu 2026. godine bespilotna kopnena vozila izvršila više od 25 tisuća logističkih i evakuacijskih misija.

Inicijativa, koja je javnosti predstavljena 26. rujna na tehnološkoj konferenciji IT Arena u Lavovu, predviđa i ubrzan razvoj humanoidnih robota koji bi mogli obavljati jednostavnije, ali iznimno opasne zadatke na samoj fronti. Planira se da takvi roboti samostalno pune oružje, mijenjaju baterije na opremi i postavljaju razne senzore u neprijateljskoj pozadini. Ambicije projekta idu toliko daleko da stručni tim očekuje kako će u roku od šest mjeseci od potpunog pokretanja programa humanoidni robot moći izravno djelovati protiv neprijateljskih snaga na terenu, dok bi se prva zajednička borbena operacija robota i dronova trebala izvesti unutar godinu dana.

Vojni i tehnološki stručnjaci iznimno su svjesni da Rusija brzo uči i masovno primjenjuje kopirane vojne tehnologije. Zbog te nepobitne činjenice Ukrajina mora neprestano razvijati novi tehnološki ciklus prije nego što to učini protivnik. Kako bi se taj cilj ostvario, država nastoji okupiti najbolje inženjere, vojno znanje, kapital i naprednu tehnologiju te ih usmjeriti prema jednom jedinstvenom cilju.

Robotika se čvrsto pozicionirala kao jedno od rijetkih područja u kojem postoji realna mogućnost za novi veliki tehnološki proboj. Tim koji stoji iza projekta vojske robota aktivno traži tvrtke iz područja obrambenih tehnologija, kao i vrhunske inženjere koji svakodnevno rade na razvoju neovisnih robotskih sustava. Trenutno su u intenzivnoj potrazi za tehničkim direktorom koji bi preuzeo operativno vodstvo nad razvojem i integracijom novih rješenja na fronti.

Rat u Ukrajini snažno je ubrzao globalni trend prema korištenju bespilotnih i autonomnih sustava u aktivnoj borbi. Ukrajinsko je bojište postalo najveći svjetski poligon za testiranje novih tehnologija, što privlači ogroman interes i izravnu suradnju međunarodnih partnera. Tijekom 2025. godine pokrenuta je posebna platforma koja stranim obrambenim tvrtkama omogućuje testiranje njihovih proizvoda u stvarnim borbenim uvjetima na samom terenu.

Uz to, potkraj 2025. godine najavljena je zajednička inicijativa NATO-a i Ukrajine pod nazivom UNITE - Brave NATO. Njezin je primarni zadatak ubrzati inovacije u obrambenoj tehnologiji i uskladiti standarde razvoja i testiranja novih vojnih alata.

Nedavno su ukrajinske snage izvele i prvu operaciju takve vrste na svijetu, koristeći teške bespilotne letjelice za izravno postavljanje kopnenih robota duboko iza ruskih linija. Taj konkretni razvoj događaja na fronti jasno pokazuje sve veću sofisticiranost i tehničku nadmoć u korištenju robotskih sustava. Iskustva stečena na ukrajinskom teritoriju, gdje strojevi planski zamjenjuju ljude u područjima koja su preopasna za ljudsku prisutnost, izravno oblikuju razvoj sljedeće generacije robotskih sustava u mnogim drugim državama svijeta.

*uz pomoć AI-ja.