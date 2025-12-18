Obavijesti

Kajinove izjave o zastupnicama dodatno potpiruju mizoginiju

Piše Tomislav Klauški,
Kajinove izjave o zastupnicama dodatno potpiruju mizoginiju
Patrik Macek/PIXSELL | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Ako se Kajin zaklinje u to da “nema problem sa ženama”, onda ne bi trebao plasirati optužbe na račun svih žena. Za ono u čemu inače prednjače muškarci

Damir Kajin nekad je bio važan političar, ali dugo već nije. Njegove izjave više nemaju težinu, osim kad su izrečene pred kamerama javne televizije. Poput one da su “žene srozale nivo u Hrvatskom saboru do neprepoznatljivosti”, od čega se nije ogradio voditelj emisije na HTV 4, a podršku je dao pravaš Anto Đapić. Kad su ženske udruge optužile Kajina za mizoginiju, on ih je nazvao “narikačama” i branio se da “nije mislio na sve žene nego na gospođe iz Možemo! i neke iz SDP-a”. Premda nije izjavio da su zastupnice te dvije stranke srozale razinu rasprave nego da su to učinile “žene”. “Osobno nisam imenovao na koje žene mislim, a prozvane su se našle žene iz oporbe”, kaže Kajin.

