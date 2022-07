Kajtazi: Ja sam Rom. Treba li mi zlatni zub kao potvrda toga?

A možda je pomislio da ja, s obzirom da se 12 godina aktivno bavim romskom problematikom, ne stignem otići na kupanje. No ako tako revno prati moj rad očito, trebao bi znati, da je do mog ulaska u Sabor, romska manjina praktički bila nevidljiva, rekao je u razgovoru za Portal Novosti Veljko Kajtazi.

On je time prokomentirao izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića "Gospodin Kajtazi, prvo je uopće pitanje je li on Rom, hajde prokopajte to koliko je on stvarno Rom. di se okupaj. U moru, da ne ispadne da vrijeđam".

- Ja nisam mjerio krvna zrnca, tako da takvo što nisam nikad pitao svoje roditelje, ali znam da sam autor prvog "Romsko -hrvatskog i hrvatsko – romskog rječnika". Na skupovima se uvijek obratim okupljenima na romskog jeziku. Dakle ono što znam jest to da sam doista Rom, ali ne znam što bi bilo dodatna potvrda toga: zlatni zub, ili možda neki lančić, zlatni sat?, pečatnjak na šaci kao što nose neki drugi? – zapitao se Kajtazi.

Podsjetimo, Milanović je ranije komentirao mjere štednje u Hrvatskoj, a tada je rekao da ako građani žele stavit klimu na 25, onda je trebaju prodati Romina jer oni će nešto napraviti s time pošto su, prema njegovim riječima, vrlo spretni u tome.

