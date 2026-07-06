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TURISTIČKA SEZONA

KAKAV BAHATLUK Britanci apartman u Hrvatskoj na moru pretvorili u pravi svinjac

Piše 24sata,
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KAKAV BAHATLUK Britanci apartman u Hrvatskoj na moru pretvorili u pravi svinjac
Foto: Instagram
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Na snimci se vide razbacano smeće, prazne boce, neuredni kreveti, ručnici na podu i kupaonica puna ostataka toaletnog papira

Vlasnica jednog apartmana u Hrvatskoj objavila je video u kojem pokazuje kakav nered su ostavili britanski turisti. Gosti su u apartmanu boravili pet dana tijekom festivala na Zrću, a iza sebe ostavili rusvaj koji je šokirao vlasnicu, piše Slobodna Dalmacija

Na snimci se vide razbacano smeće, prazne boce, neuredni kreveti, ručnici na podu i kupaonica puna ostataka toaletnog papira. Vlasnica je naglasila da kako to i inače biva, gosti su dobili kućni red u kojem sve u tanane piše kako se ponašati i da se smeće mora redovno odlagati na zato primjereno mjesto. 

Nakon što je objavila video, javili su se i drugi iznajmljivači sa sličnim problemima. 

 - I onda se netko pita jel’ može ući ranije? Možeš ući za tri dana dok sve zapalim - napisao je jedan od njih. Vlasnica poručuje da problem nije ni cijena smještaja ni nacionalnost gostiju, već nedostatak osnovne kulture i poštovanja prema tuđoj imovini.

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Drugi su stali na stranu turista i napisali da nisu dužni čistiti.

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