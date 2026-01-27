Ajme, majko! Testirali smo AI ZdrAVKA. Baš i ne radi svima...

ZdrAVKO" će građanima biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, kazali su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o AI digitalnom zdravstvenom asistentu koji je namijenjen unaprjeđenju zdravstvene pismenosti građana i lakšem pristupu provjerenim, relevantnim zdravstvenim informacijama.

Zagreb: Predstavljanje ZdrAVKA - AI digitalnog zdravstvenog asistenta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ovaj AI digitalni zdravstveni asistent razvijen je u suradnji s Ministarstvom. Ovaj oblik komunikacije bit će dostupan putem aplikacije WhatsApp. Pružat će pouzdane informacije iz područja prevencije bolesti, uključujući podatke o preventivnim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti te drugim temama od značaja za očuvanje i unapređenje zdravlja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:12 Zagreb: Predstavljanje ZdrAVKA - AI digitalnog zdravstvenog asistenta | Video: 24sata/pixsell

- Naš digitalni asistent je razvijen u cilju podizanja zdravstvene pismenosti i što većeg širenja znanstveno utemeljenih informacija koje su bitne za zdravlje naših građana. U okruženju dominacije kroničnih nezaraznih bolesti, a koje se većinom mogu spriječiti primarnom prevencijom, strahovito je važna zdravstvena pismenost naših građana. To nije jednostavno postići. To trebamo kroz edukaciju i pravilno informiranje da u prvom redu povećamo znanje, a onda i da promijenimo njihove životne navike i stavove - poručio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Zagreb: Predstavljanje ZdrAVKA - AI digitalnog zdravstvenog asistenta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- On pomoću umjetne inteligencije razumije pitanje te pomoću baze podataka i informacija koje su mu dostupne na to daje konkretne odgovore. Mi ćemo pomoću najčešćih pitanja koje građani budu postavljali modificirati bazu podataka te davati bolje, brže i temeljitije informacije na ono što vlada najveći interes - izjavio je Capak.

Kako je objasnila ministrica zdravstva Irena Hrstić, nekoliko činjenica razlikuje "ZdrAVKA" od dosadašnjih aplikacija.

Prije svega, "ZdrAVKo" je prilagođen pitanjima, što znači da odgovori nisu automatizirani. Druga razlika je to što "ZdrAVKo" upućuje korisnika na daljnje aktivnosti. Također, informacije dobivene u odgovorima su znanstveno i stručno utemeljene.

Zagreb: Predstavljanje ZdrAVKA - AI digitalnog zdravstvenog asistenta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Kad korisnik dolazi u prvu komunikaciju s liječnikom najčešće ima strah. Sindrom bijele kute je poznata stvar. I onda korisnik kad dođe u ambulantu možda se zablokira i ne postavi pitanja koja je htio postaviti. Ovako će njegova daljnja komunikacija sa zdravstvenim djelatnikom biti točna, stručno utemeljena i već s određenim predznanjem - kazala je.

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu HZJZ-a Tomislav Benjak naglasio je kako nije riječ o tipičnom sustavu umjetne inteligencije s kojom se građani danas susreću.

- Ovo nije ChatGPT. 'ZdrAVKO' u vrlo kontroliranim uvjetima daje informacije o zdravlju koje su pohranjene u bazu podataka koju su radili eksperti HZJZ-a. Mi ćemo brinuti o ZdrAVKU. Ako ne bude znao odgovoriti na pitanje, vrlo će pristojno uputiti na mail adresu, gdje će HZJZ pratiti interes i potrebu da bazu nadopuni - rekao je Benjak.

Zagreb: Predstavljanje ZdrAVKA - AI digitalnog zdravstvenog asistenta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- "'ZdrAVKO' ne daje informacije o dijagnostici, terapiji, nekakvim kliničkim stanjima. Ako dobije pitanje: 'Imam žgaravicu, što da radim?', odgovorit će da nije asistent za takve kliničke simptome i uputit će korisnika na releventnog liječnika i HZJZ - naveo je.

Naglasio je da od 1. veljače kreću s kampanjom u ljekarnama i domovima zdravlja, gdje će građanima biti dostupan QR kod. Potrebno je da osobe imaju pametni telefon. Dodatno, bitno je da osoba ima WhatsApp na mobitelu.

- Iza nas stoje programske kuće s iskustvom u primjeni umjetne inteligencije. ZdrAVKO nije jedini u Hrvatskoj, imamo i Ginu. Samo što Gina nije potpuno u nadležnosti HZJZ-a - dodao je.

Odlučili smo testirati ZdrAVKA. Kada se skenira QR kod, otvori se internetska stranica koja traži dopuštenje povezivanja ZdrAVKA s WhatsAppom. Nakon toga, korisnik mora pozdraviti ZdrAVKA. On mu se predstavi.

Zagreb: Predstavljanje ZdrAVKA - AI digitalnog zdravstvenog asistenta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Dobar dan! Ja sam ZdrAVKO, Vaš digitalni asistent Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ovdje sam kako bih Vam pomogao pronaći provjerene informacije o preventivnim zdravstvenim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti i svemu što je vezano uz očuvanje zdravlja i prevenciju. Možete me pitati o svemu što Vas zanima - od toga tko se poziva na preglede, kako se provode programi, do savjeta o važnosti preventive. Zajedno brinemo da zdravlje ostane na prvom mjestu - stoji u prvoj poruci.

Foto: Screenshoot/

Nakon toga, ZdrAVKO šalje uvjete korištenja te ih korisnik treba prihvatiti ili odbiti. Nakon toga korisnik može postavljati pitanja.

Postavili smo mu nekoliko pitanja o prevenciji bolesti, no ZdrAVKO nije odgovarao na pitanja. Nije odgovorio čak niti na pitanje za koje je pomoćnik ravnatelja Benjak rekao da će uputiti na mail ili na obiteljskog doktora. Nakon nekoliko upita, dobili smo dogovor da ne može pružiti traženi odgovor. Pitali smo ga o testiranju na HPV i tu smo dobili odgovor.

Svejedno je radi li se o aplikaciji ili WhatsAppu kroz desktop verziju.

Foto: Screenshoot/