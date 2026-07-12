Snimku stare prognoze pustili su u podnevnom Dnevniku. Mnogi su se zabrinuli, no i brzo su shvatili da se radi o krivoj snimci. HRT je prešao preko greške kao da se ništa nije dogodilo
KAKAV GAF: HRT-u i dalje traje toplinski udar: Na televiziji su pustili 2 tjedna staru prognozu
Europa se prži pod toplinskom kupolom, a temperature će i u Hrvatskoj u sljedećim danima prelaziti 35, 36ºC, uz crvene alarme za većinu područja u zemlji. Tako je gledatelje izvijestila vremenska prognoza nedjeljnog Dnevnika HRT-a u podne.
Na sreću, ne radi se o novom toplinskom udaru, već o grešci HRT-a, koji je pustio snimku vremenske prognoze od 28. lipnja, dakle staru puna dva tjedna.
Na grešku su upozorili gledatelji koje je prognoza prilično uzdrmala, no i sami su primijetili datum na snimci.
Ipak, HRT je preko svega prešao bez isprike, bilo u TV programu, bilo na web-stranici. U Dnevniku 2 u 19 sati puštena je današnja prognoza, koja ipak najavljuje normalno ljetno vrijeme za idući tjedan, s temperaturama do 30, 31ºC, puno sunca i bez - toplinskog vala.
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