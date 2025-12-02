Kakav hit! Gimnazijalci donijeli knjige u loncima, krletkama, policama. Najbolji su nagrađeni

Dan srednjoškolaca u Klasičnoj gimnaziji "Fra Marijan Lanosović" u Slavonskom Brodu već se drugu godinu obilježava na vrlo kreativan i nesvakidašnji način. Vrlo brzo je postao i jedan od onih dana za koji se učenici pripremaju toliko ozbiljno, kao da idu na natjecanje iz hrvatskog ili matematike.

Sve je započelo prošle godine na prijedlog pedagoginje Ane Alar-Vuković - donijeti školske stvari u bilo čemu što nije školska torba. Ove godine pokazalo se da mašta učenika ne poznaje granice. Kovčezi, košare, kuhinjski lonci, daska za rezanje pršuta, akvariji i kavez za ljubimce samo su neki od predmeta u kojima su učenici odlučili donijeti knjige.

'Svi obožavaju moj bicikl!'

Ipak, netko je morao i pobijediti pa je žiri kao najbolje odabrao policu za knjige (3. mjesto) i bubanj perilice za odjeću (2. mjesto). Najkreativniji je bio zasluženi osvajač 1. mjesta koji ne samo da knjige nije donio u nečemu što nije torba, nego ih je čak dovezao dječjim biciklom! Smijeha na hodnicima nije nedostajalo i još su jednom dokazali da srednjoškolci itekako znaju misliti izvan okvira.

- U školu sam donio sestrin bicikl umjesto torbe jer mi se činilo da će biti smiješno prijateljima iz razreda. Ideju sam dobio dok sam u garaži tražio nešto što bih mogao iskoristiti kao torbu i ugledao košaricu bicikla. Mislio sam da će bicikl biti samo razredna fora, ali pod prvim odmorom bicikl je postao popularan u školi. Nisam očekivao da će moja ideja osvojiti prvu nagradu i bio sam iznenađen kada su me učenici drugih razreda izabrali kao pobjednika. Veselim se natjecanju sljedeće godine - rekao je Filip Blekić, učenik 1.a razreda, ovogodišnji pobjednik.

'Lijepo smo se povezali'

- Lani, nakon dogovora s ravnateljem, fra Ivanom Crnkovićem, učenici su odmah prihvatili prijedlog da Dan srednjoškolaca bude Dan bez ruksaka, po uzoru na škole izvan granica Lijepe naše. Ovakav neobičan dan način je da se učenici i djelatnici kroz opušteniju atmosferu još više povežu te pokažu da i aktivnosti poput ove trebaju biti sastavni dio odgojno-obrazovnog rada - rekla nam je Ana Alar-Vuković, pedagoginja.

- Iako je nastavni dan bio kao i svaki drugi, atmosfera u školi ipak je bila zanimljivija. Na odmorima su se obilazili svi razredi kako bi se vidjelo kakve su sve ideje imali drugi učenici, a neke ideje su bile uistinu odlične - dodala je Ena Mihelčić, učenica 4.a razreda.

Prvi pobjednik Dana bez ruksaka, Janik Gabriel Teglović, danas maturant, lani je knjige donio u pećnici. Na postolje se popeo i ove godine, donio je knjige u polici za cipele i osvojio 3. mjesto.

- Pridružio sam se obilježavanju Dana srednjoškolaca jer sam vidio da se takve stvari rade u drugim državama, pa mi se učinilo fora, a i obilježavanje Dana bez torbi je u našoj školi prošle godine bilo smiješno i skroz nešto novo, stoga sam se priključio radi zabave i smijeha - rekao je Janik Gabriel.

Foto: Canva/Privatni album

Dijele si darove, pomažu siromašnima, natječu se

Ovi izazovi nisu samo zabavni, već potiču kreativnost, zajedništvo i vedro ozračje u školi. Ovaj je primjer jedan od brojnih aktivnosti koje Klasična gimnazija iz Slavonskog Broda provodi kroz nastavnu godinu. U projektu Tajni prijatelj, u koji su uključeni svi učenici i djelatnici škole, tijekom adventa kriomice ostavljaju darove i porukice jednom od svojih kolega. Međunarodni dan obitelji također se održava svake godine i uvijek podsjeti na ono najbitnije - zajedništvo s najbližima.

Humanitarna akcija Marijini obroci redovito dokaže veliko srce učenika škole. Na Danu otvorenih vrata svi žele naučiti izraditi burek, a Dan prirodoslovlja otkrije nove buduće znanstvenike. Učenici se vrlo rado sjećaju i Brawl Stars turnira, koji je pokazao da škola ima i natjecateljsku stranu. Upravo ta natjecateljska strana najistaknutija je prvi dan škole, kad učenici, već po dugogodišnjoj tradiciji, dolaze ispred škole u ranim jutarnjim satima (neki obarajući rekord s dolaskom u pola jedan ujutro) kako bi dočekali otvaranje škole i zauzeli idealno mjesto u razredu.

Škola posebno obilježava i Dan sjećanja na žrtve Vukovara. Svake godine školski volonteri pale lampione i slažu ih u veliki simbolički lik, ove godine napravljen je oblik Vukovarskog vodotornja i uz njega Eiffelov toranj kao posveta francuskom branitelju Jean-Michelu Nicolieru.

Foto: Privatni album

Kviz liga u školi poseban je fenomen: učenici se u trenutku pretvore u ozbiljne taktičare i znalce. Duhovne obnove, s druge strane, donose potpuno drugačiju energiju - mir, tišinu i smirenost. To su trenuci u kojima učenici nakratko pobjegnu od ocjena, zadataka i stresa te se uvijek u novi tjedan vrate s barem malo više mira (sve dok ih ne dočeka nova najava testa iz matematike).

Kad se sve zbroji, školska godina u Klasičnoj gimnaziji teško se može opisati samo kroz satnicu i raspored. Ona je mješavina ozbiljnosti i igre, tradicije i onog novog. Učenici se uče raznim ulogama - humanitaraca, natjecatelja, planera, vodiča - a svaka od tih aktivnosti stvara školu koja sve radi u zajedništvu. Zato i ne čudi da je Dan srednjoškolaca ove godine privukao pozornost mnogih, kako kroz video na TikToku škole, tako i na službenoj stranici Instagrama.

- Ne znamo što će donijeti sljedeća školska godina, ali znamo da ovo nije kraj iznenađenjima i da sljedeće godine možemo očekivati nešto još kreativnije (tko zna, možda na hodniku bude viđeno neko drugo prijevozno sredstvo) - zaključili su veseli brodski gimnazijalci.