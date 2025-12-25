Kakav propust. Cenzurirane dokumente o Epsteinu možete lagano sami pogledati

Pojedini cenzurirani dijelovi dokumenata o notornoj pedofilčini i silovatelju Jeffreyju Epsteinu nisu propisno digitalno zaštićeni, zbog čega se cenzurirane informacije mogu lako otkriti jednostavnim kopiranjem zacrnjenog teksta u drugi dokument, piše New York Times.

Iako informacije iz neuspjelih redakcija nisu otkrile nove detalje o dobro dokumentiranim vezama između predsjednika Trumpa i pokojnog financijera, pokazale su više primjera Epsteinovih metoda zlostavljanja i načina na koje je skrivao svoj novac kroz složene financijske i korporativne strukture. Lakoća s kojom se materijal može otkriti sugerira da je barem dio dokumenata cenzuriran na brzinu.

Jedan takav propust dogodio se u spisu iz građanske parnice protiv izvršitelja Epsteinove ostavštine, podnesene na Djevičanskim otocima 2021. godine. Prema redigiranom dijelu koji je postao vidljiv nakon kopiranja, jedan od izvršitelja, Darren K. Indyke, potpisao je ček iz Epsteinove zaklade imigracijskom odvjetniku koji je bio "uključen u jedan ili više prisilnih brakova dogovorenih među Epsteinovim žrtvama."

Iako neuspješno cenzurirani dijelovi, kako izvještava New York Times, ne otkrivaju nove informacije o dubokim vezama bivšeg predsjednika Donalda Trumpa s Epsteinom, oni detaljno opisuju ulogu njegovih pomoćnika, Darrena K. Indykea i Richarda D. Kahna, u vrbovanju maloljetnih djevojaka za seksualno zlostavljanje.

Prema podacima iz građanske parnice protiv Indykea i Kahna na Djevičanskim otocima, "između rujna 2015. i lipnja 2019., Indyke je potpisao (FAC) za više od 400.000 dolara isplaćenih mladim ženskim modelima i glumicama, uključujući bivšu rusku manekenku koja je primila više od 380.000 dolara kroz mjesečne uplate od 8.333 dolara tijekom razdoblja duljeg od tri i pol godine, sve do sredine 2019. godine."

Ostaje nejasno zašto su ti dijelovi uopće bili - i to neuspješno - cenzurirani. Zakon o transparentnosti Epsteinovih spisa dopušta Ministarstvu pravosuđa da "zadrži određene informacije poput osobnih podataka žrtava i materijala koji bi ugrozili aktivnu saveznu istragu".

Ovaj fijasko predstavlja veliku sramotu za Trumpovu administraciju, koja se već našla na meti kritika zbog oklijevanja s objavom dokumenata, unatoč ranijim Trumpovim obećanjima. Administracija je već izazvala bijes javnosti kada je u srpnju objavila da više neće objavljivati dodatne spise, da bi se kasnije predomislila, no ovaj pokušaj cenzure samo je produbio sumnje.

Uz loše redigiranje, iz prve objave uklonjeno je više od desetak fotografija, uključujući i onu na kojoj su Trump i Epstein zajedno, a sama objava dokumenata kasnila je i probila zakonski rok koji je postavio Kongres.