Kakav sretnik! Igrač iz Istre na lutriji osvojio 100.000 eura

U 36. kolu igre Bingo plus izvučen je dobitak Bingo plus 6, koji je sretnom igraču donio dobitak u iznosu od 100.000,00 eura!

Sretni igrač svoj je listić uplatio na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera:

INOVINE 166, MARCA DELLA PIETRA 1, 52210, ROVINJ.

Sljedeće izvlačenje za igru Bingo plus je u ponedjeljak 15. rujna 2025.., a glavni dobitak iznosi 125.000,00 eura.