Sljedeće izvlačenje za igru Bingo plus je u ponedjeljak 15. rujna 2025.., a glavni dobitak iznosi 125.000,00 eura
ČESTITAMO
Kakav sretnik! Igrač iz Istre na lutriji osvojio 100.000 eura
Čitanje članka: < 1 min
U 36. kolu igre Bingo plus izvučen je dobitak Bingo plus 6, koji je sretnom igraču donio dobitak u iznosu od 100.000,00 eura!
Sretni igrač svoj je listić uplatio na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera:
INOVINE 166, MARCA DELLA PIETRA 1, 52210, ROVINJ.
Sljedeće izvlačenje za igru Bingo plus je u ponedjeljak 15. rujna 2025.., a glavni dobitak iznosi 125.000,00 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku