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KAKAV ULOV Uhitili dilera (44) kod Samobora: U vrtu uzgajao 98 stabljika marihuane...

Piše Veronika Miloševski,
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KAKAV ULOV Uhitili dilera (44) kod Samobora: U vrtu uzgajao 98 stabljika marihuane...
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Foto: puz
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Kako navodi policija, riječ je o muškarcu protiv kojeg su zagrebački policajci prethodnih godina nekoliko puta postupali i podnosili kaznene prijave zbog različitih kaznenih djela

Zagrebačka policija je pritvorila muškarca (44) kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i prodaju droge. Policija sumnja da je muškarac na području Samobora, na polju u vlasništvu članice njegove obitelji, zasadio i uzgojio 98 stabljika marihuane. Stabljike su bile visoke od 27 do 178 centimetara, a sumnja se da ih je uzgajao kako bi marihuanu kasnije prodavao.

Foto: puz

Muškarca su uhitili i odveli u policijske prostorije na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršene istrage, uz kaznenu prijavu, predali su ga pritvorskom nadzorniku.

Foto: puz

Kako navodi policija, riječ je o muškarcu protiv kojeg su zagrebački policajci prethodnih godina nekoliko puta postupali i podnosili kaznene prijave zbog različitih kaznenih djela.

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