'Kako će se građani upoznati s prednostima medijacije'

Zakon donosi humanije rješenje, a ako je postupak medijacije i besplatan, sigurno bi trebao zanimati i građane, samo je pitanje zašto oni za to ne znaju, istaknuo je u saborskoj raspravi o zakonu Josip Borić (HDZ). Upitao je - jesu li i odvjetnici zainteresirani reći svom klijentu da postoji i drugi sustav za rješavanje njihova spora?

Uzme li se u obzir da godišnje imamo više od 1,2 milijuna predmeta te kako je za svaki spor potrebno najmanje dvoje, godišnje nam je u pravosudnim procesima dvije trećine građana, konstatirao je HDZ-ov zastupnik.

Građanima treba reći koje su pogodnosti medijacije

Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je kako će biti izazovno da pogodnosti medijacije dođu do građana te naglasio kako je uloga odvjetnika im to kažu.

Ocijenivši kako su i suci i odvjetnici nedovoljno motivirani za poticanje medijacije, Borisa Piližotu (SDP) zanimalo je koje konkretne mjere će Ministarstvo poduzeti da ih potakne da koriste i preporuče medijaciju.

"Prije svega treba motivirati stranke, a suci bi vjerojatno pljeskali da se što više ljudi odluči za to, da je što manje predmeta na sudu", rekao je ministar Habijan.

Priznaje da medijacija, odnosno mirno rješavanje sporova, nije bilo dovoljno popularizirano i to potkrepljuje podatkom da je u prošloj godini bilo samo 124, odnosno 60 sklopljenih nagodbi.

To je brojka koja nas treba zabrinuti i koja govori da svi moramo napraviti više, odgovorio je ministar Habijan zastupnici Branki Juričev Martinčev (HDZ).

Na pitanje Tončija Restovića (SDP) o procjeni koliko će postupaka biti riješeno kroz medijaciji, odgovorio je kako je okvirno riječ od oko šest tisuća predmeta za koje bi se primjenjivao obvezni informativni sastanak.

Ministar Habijan je objasnio i razlike između medijacije i prijašnjeg sustava mirnog rješavanja sporova, koji nije zaživio.

Medijacija je dobrovoljna, uvodi se dužnost obveznog pokušaja medijacije prije pokretanja parničnog postupka u postupcima naknade štete u sporovima male vrijednosti te u ostavinskim postupcima; to su predmeti gdje je vrijednost spora 1320 eura, odnosno pred trgovačkim sudovima 6630 eura.

To su dvije situacije kada će stranke biti obvezne izaći na informativni sastanak, a ako to ne učine, jedina će im sankcija biti troškovna, kazao je ministar.

Godišnje se na sudove 'slije' oko 1, 2 milijuna novih predmeta

Naglasio je i da se alternativni način rješavanja sporova nudi kako bi se pred sudovima ubrzali postupci, odnosno kako neki od njih ne bi ni došli na sudove na koje se svake godine 'slije' oko 1, 2 milijuna novih predmeta, što je za zemlju poput Hrvatske „doista velika brojka“.

Uzme li se u obzir da imamo 1650 sudaca, teza o ogromnom broju sudaca po glavi stanovnika više ne stoji, istaknuo je ministar pravosuđa.

Potvrdio je da je u Hrvatskoj oko tisuću medijatora, objasnio da svi ne moraju biti suci, ali da moraju biti educirani za taj posao.

Informativni sastanak i medijacija moći će se provesti besplatno pred službenicima medijatorima u Nacionalnom centru za medijaciju čije je sjedište u Zagrebu, a podružnice u Rijeci, Splitu i Osijeku.

U suradnji sa zajednicama županija, gradova i općina nastojat će omogućiti pokrivenost i izvan velikih centara, odnosno dostupnost svakom građaninu.