Kako će za blagdane raditi trgovine i centri po Hrvatskoj

Većina trgovina i trgovačkih centara u Hrvatskoj će biti zatvorena za blagdane, ili će raditi skraćeno.

Lidl će tako raditi skraćeno na Badnjak (do 14 sati), a na Božić i Štefanje sve trgovine će biti zatvorene.

Konzumove trgovine na Božić, Štefanje i Novu godinu su zatvorene. Na Badnjak i Silvestrovo rade skraćeno. Kupce pozivaju da kupnju obave od 21. do 23. prosinca kad će raditi produljeno diljem zemlje.

Kaufland će biti zatvoren na Božić, Štefanje i Novu godinu. Na Badnjak rade skraćeno do 16 sati, a na Silvestrovo do 18.

Spar i Interspar trgovine na Badnjak i Staru godinu rade skraćeno, a za Božić i 1. siječnja su zatvoreni. Dio trgovina bit će zatvoren na Štefanje, dok će neke trgovine raditi skraćeno, rekli su za HTV. No, od 17. do 23. prosinca radit će do 22 sata.

Tommyjevi dućani će na Badnjak i Staru godinu raditi do 17 sati, a na Božić i Štefanje su zatvoreni.

- Na Badnjak i Silvestrovo trgovine Lonije najvećim će dijelom raditi do 14 sati. Tek nekoliko većih prodajnih mjesta bit će otvoreno do 16 sati – kazao je glavni izvršni direktor Lonije Dragan Munjiza za Večernji. Na Tri kralja radit će se kao i na Badnjak. Oni će isto na Božić, Štefanje i Novu godinu biti zatvoreni.

Robni centri KTC-a od siječnja neće raditi nijedne nedjelje, praznika i blagdana, pa će biti tako zatvoreni i na Sveta tri kralja, rekla je izvršna direktorica Melanija Zorko za Večernji. Na Badnjak i Staru godinu radit će od 7 do 16 sati.

Studenac i NTL ne rade za Božić i Novu godinu. Na Štefanje i Tri kralja Studenac će raditi od 7 do 13, a na Badnjak i Staru godinu do 16.30 ili 18 sati. NTL će na Štefanje raditi prema nedjeljnom rasporedu.

Emmezetta na blagdane neće raditi, a na Silvestrovo su otvoreni do 16 sati. Na Tri kralja rade do 21 sat.

Pevecovim radnicima slobodna su pak sva četiri blagdana, dok će na Badnjak i Staru godinu raditi do 16 sati. Centri Supernova, Garden Mall, Buzin, Cvjetni, Karlovac, Šibenik... ne rade za Božić, Štefanje i Novu, a u Sisku i Slavonskom Brodu ni na Tri kralja, piše Večernji.

Designer Outlet Croatia objavio je kako će na Badnjak raditi skraćeno do 14 sati, na Božić i Štefanje i Novu godinu su zatvoreni, a skraćeno rade i na Staru godinu. Na Sveta tri kralja rade prema redovnom radnom vremenu.





Tema: Hrvatska