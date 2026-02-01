NOVI EXPRESS U vrijeme i nakon odlaska Tomislava Ćorić u HNB-u zaredale su se afere u energetskom sektoru. Prozivali su ga pa je, zapravo, Ćorić ‘primio metak’ umjesto Plenkovića...
POZADINA POVRATKA PLUS+
Kako i zašto je 'Lepi' od Plenkija dobio četvrtu ministarsku fotelju i srušio hrvatski rekord
Čitanje članka: 6 min
Kad je Marko Primorac došao premijeru Andreju Plenkoviću s idejom da želi otići na poziciju potpredsjednika Europske investicijske banke, jer Hrvatskoj po rotaciji sad pripada ta pozicija (jedna od osam), premijer nije bio, kako kažu naši sugovornici iz vrha HDZ-a, baš oduševljen.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku