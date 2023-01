Kako je 13 Kubanaca došlo sve do Hrvatske? 'Spasili smo ih iz vode, ne znamo zašto su ovdje'

Posljednja akcija policije na Savi kraj Slavonskog Broda još je top tema u tom gradu. Ne toliko zbog migranata, jer Brođani su se već naviknuli na to da ih viđaju u svojim dvorištima, uglavnom Azijate, nego zbog toga što su u posljednjoj skupini migranata koju su policajci spasili iz hladne vode državljani Kube. Odakle oni, za sada ne znaju niti u policiji. Došli su iz Bosne, no kako su tamo stigli i zašto baš žele u Europsku uniju, to se još ne zna.