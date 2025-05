Kako je Banožić hladnoga lica otkrio taktiku za suđenje: Sve svaliti na poginulog Šarića...

Na Općinskom sudu u Vinkovcima, 550 dana nakon prometne nesreće u kojoj je usmrtio čovjeka, započelo je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Puno je kontroverzi bilo oko ovoga slučaja, od špekulacija da se odmah pri očevidu pokušalo prikriti Banožićevu alkoholiziranost, da je očevid pun propusta, do toga da je Banožić umnogome izbjegao pritvor boraveći na liječenju u osječkoj bolnici, iz koje je potom u tajnosti izašao, da bi na kraju bio i u tajnosti saslušan u vinkovačkoj policiji. Za cijelo to vrijeme obitelj nastradaloga Gorana Šarića tražila je istinu i jednako zakonsko postupanje prema Banožiću kao i prema ostalima koji skrive takvu nesreću. Sve to je odmah na prvom danu suđenja došlo na stol sutkinji Davorki Rukavini.

Dakako da je njezina sudnica bila premala za sve pristigle novinare i TV kamere jer javnost, zbog svega navedenog, već dulje s iščekivanjem očekuje suđenje čovjeku koji je u trenutku nesreće bio na ministarskoj funkciji.

Na sud je Banožić pristigao u pratnji odvjetnice Ksenije Vržine. S njom se sakrio od kamera u drugom hodniku suda. Odjeven u plavo odijelo i bijelu košulju, odavao je dojam kao da je na sud došao poslovno. Na pitanje sutkinje ima li nekih promjena u njegovim osobnim podacima, rekao je da ima - preselio se u novu kuću i otvorio privatnu firmu kojom zarađuje do 2000 eura. Nije pokazivao emocije, čak ni kad ga je sutkinja na početku pitala shvaća li optužnicu i osjeća li se krivim.

- Ne osjećam se krivim - rekao je hladnog lica, kao i više puta do tada, kad je o nesreći govorio u javnosti.

Optužnicom ga se tereti da je 11. studenoga 2023. godine oko 6 sati ujutro na državnoj cesti između Vinkovaca i Županje, vozeći neprilagođenom brzinom od oko 100 kilometara na sat i u uvjetima nedovoljne vidljivosti na cesti, počeo pretjecati tegljač s prikolicom koji je vozio Mirko Đalić. Banožićev Nissan prešao je na drugu stranu kolnika i ubrzo se sudario s nailazećim kombijem kojim je upravljao 41-godišnji Goran Šarić. Iako je prvo bilo govora o frontalnom sudaru, u optužnici stoji da je Banožićev Nissan prednjim dijelom udario u prednji lijevi dio Šarićeva kombija. Sudar je odbacio kombi pored ceste, a Šarić ostao na mjestu mrtav jer je zadobio teške ozljede glave i tijela. Banožić je također zadobio ozljede zbog kojih je i hospitaliziran.

Banožić je cijelo vrijeme čitanja optužnice gledao zamjenicu tužiteljice. Nije pokazao nikakvu emociju.

Suđenju je trebala, kao svjedok, nazočiti i supruga Gorana Šarića, Mirjana Šarić, no odvjetnik koji zastupa obitelj rekao je kako je ona i dalje u teškom psihičkom stanju te ne može doći na raspravu.

Sutkinja je pozvala obranu optuženog Banožića da iskaže svoje prijedloge za dokazne materijale.

- Obrana inzistira da se od redarstvenih vlasti pribave CD-ovi i DVD-ovi na kojima su pohranjene 164 fotografije snimljene tijekom očevida, kao i situacijski plan mjesta događaja. Protivimo se čitanju zapisnika i ispitivanju svjedoka te nalaza i mišljenja prometnog vještaka jer želimo ih sve saslušati na sudu, i svjedoka Mirka Đalića, vozača kamiona, čiji se iskaz u bitnom razlikuje od iskaza policijskih službenika Josipa Maričića, Zdravka Bačića i Ivice Baotića, koji su vodili očevid. Naime, Đalić je izjavio kako se Banožić u pretjecanju njegova kamiona sudario sa Šarićevim kombijem negdje na polovini kamiona, da bi potom na javnoj televiziji izjavio kako je do sudara došlo iza njegova kamiona. Rekao je da je i nakon nesreće zaustavio svoj kamion, ostavio ga pored ceste i s policijom pružao pomoć ozlijeđenom Banožiću, za što policijski službenici kažu da nije istina. Predlažemo i saslušanje Dražena Jeđuda, sudskog vještaka za promet, koji je prvotno bio određen za prometno vještačenje te je pregledao mjesto događaja, obavio mjerenja i utvrdio sve činjenice vezane za nesreću, no na kraju on nije dobio nalog za izradu nalaza i mišljenja u ovom kaznenom predmetu - petnaestak je minuta izlagala odvjetnica Vržina zahtjeve obrane.

Dodala je i kako žele kombinirano prometno-medicinsko vještačenje kojim će se utvrditi koliko je alkohola u krvi imao Šarić tog jutra, jer je to utvrđeno toksikološkim nalazom, te je li ta razina pijanstva mogla utjecati na njegovu sigurnu vožnju, tijek prometne nesreće i u konačnici njegovu smrt, s obzirom na to da toga jutra nije bio vezan sigurnosnim pojasom. A činjenica je da je Šarić u trenutku nesreće imao 2,06 alkohola u krvi, 3,04 u mokraći i 2,56 u očnoj vodici.

Obrana je zatražila i nadvještačenje nalaza i mišljenja prometnog vještaka iz Centra "Ivan Vučetić", čije je mišljenje u spisu kao dokaz o Banožićevoj krivnji, jer smatraju da taj nalaz ima brojne manjkavosti, s obzirom na to da nije točno utvrđena ni brzina kretanja, nije određen materijalni trag mjesta kontakta dvaju vozila i nije analizirana cjelokupna dinamika nesreće. Stoga su zatražili i novo vještačenje te rekonstrukciju događaja.

Tužiteljstvo se usprotivilo

Dakako, većini toga se usprotivilo tužiteljstvo smatrajući te eventualne dokaze već potvrđenima ili nepotrebnima.

- Pristajemo da se sasluša vještak Centra 'Ivan Vučetić', kao i vozač kamiona, ali smatramo nepotrebnim saslušanja policijskih službenika koji su radili očevid jer nisu očevici, nego su na mjesto nesreće došli naknadno. Ne protivimo se saslušanju vještaka Jeđuda, koji je bio prisutan na očevidu. Pribavljanje CD-a i DVD-a od policije također smatramo nepotrebnim jer je većina relevantnih fotografija u spisu, sve ostalo su iste ili slične. Što se tiče utvrđivanja alkoholiziranosti žrtve i utjecaja istog na njegovu vožnju, to vještačenje također smatramo nepotrebnim jer se vještak u svom nalazu već očitovao na to, i to upravo na traženje obrane - rekla je zamjenica tužiteljice.

Nakon kraće stanke, prilikom koje su svi morali izaći iz sudnice, a Banožić se s odvjetnicom opet sakrio u mali hodnik, sutkinja je odlučila da će samo djelomično prihvatiti zahtjeve obrane.

Dopustila je saslušanja tri policajca s očevida, kao i vještaka Dražena Jeđuda te vozača kamiona Mirka Đalića. Kao svjedok će biti pozvan i Andrija Repušić, prometni vještak iz Centra "Ivan Vučetić", koji je izradio elaborat. Sutkinja je također odredila da ne postoji potreba za rekonstrukcijom događaja niti da se na sud pozove novinar RTL-a Andrija Jarak koji je, nekoliko mjeseci nakon nesreće, intervjuirao vozača kamiona Đalića, kad mu je ovaj rekao da se sudar Banožića i Šarića dogodio iza njegova kamiona.

- Bitno je ono što je svjedok izjavio u dokaznom postupku, a ne u javnosti - dodala je sutkinja.

Odvjetnica Vržina imala je repliku na odluku sutkinje pa je dodala kako i dalje traže na uvid sve fotografije s mjesta događaja i nije joj jasno zašto se to odbija.

Kako nije bilo novih prijedloga, a ni svjedoka, sutkinja je zaključila raspravu i novu zakazala za sredinu lipnja.

U međuvremenu smo kontaktirali vozača kamiona Mirka Đalića, koji je zapravo jedini očevidac sudara dvaju automobila u suprotnom traku od njegova, i on je rekao kako ne zna zašto bi ga zvali na sud i ponovno ispitivali jer je svemu o tome već govorio.