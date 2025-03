Kako je izbjegnuta tragedija na pruzi u Lekeniku: 'Jurio je s 200 putnika prema teretnom vlaku'

U toj teretnoj kompoziciji se zbivalo nešto potpuno kontradiktorno. Vlak je bio otkočen, a u vodu glavne zračne kočnice nije bilo zraka. Takvo što moguće je samo kod nekog kvara. Inače ta kočnica funkcionira tako da kad se iz nje ispusti zrak, kočnice se spuštaju na kotač. Njome je, podsjetimo, prometnik 2023. zaustavio jureći vlak u kolodvoru Dugo Selo.

Ispričao nam je to neslužbeno čovjek upućen u incident u kojem je u srijedu ujutro spriječen sudar teretnog i putničkog vlaka u Lekeniku, mjestu između Siska i Velike Gorice.

Putnici u niskopodnom putničkom vlaku, kojih je bilo oko 200, odjednom su se pronašli u po život opasnoj situaciji. Oni su oko 8.17 sati po voznom redu krenuli s kolodvora Greda prema Lekeniku, odnosno prema Gradu Zagrebu. Približavali su se obližnjemu mjestu, dok je u njemu pošlo sve po krivu.

- U Gredama smo ušli u vlak i vozili se normalno neko vrijeme. Onda su nam prije Lekenika rekli da prema nama ide teretni vlak, zbog čega moraju ugasiti napon na našem kako se ne bismo sudarili. Sad stojimo usred neke šume, sjedimo i čekamo u vlaku. Rekli su nam da će po nas doći autobus, ali je cesta dosta daleko odavde - ispričala nam je čitateljica 24sata koja se našla u vlaku.

Kako su izvijestili iz HŽ infrastrukture, teretni vlak HŽ Carga krenuo je oko 8.20 sati iz kolodvora Lekenik prema Gredi, odnosno u smjeru Siska i nije se zaustavio na znaku "stop".

- Djelatnici HŽ Infrastrukture, nakon što su vidjeli što se dogodilo, pravovremenom reakcijom isključili su napon na kontaktnoj mreži te se vlak zaustavio. Zaustavio se tad i putnički vlak - rekli su iz HŽ Infrastrukture.

Kako su nam pojasnili željezničari, radilo se o sigurnosnoj proceduri u kojoj je prometnik kolodvora odmah nazvao prometni centar koji je na dionici isključio struju.

- Oni se odmah javljaju na poziv i gase dio koji želite u roku od nekoliko sekundi. Niti ne pitaju o čemu je riječ jer su životi i imovina u pitanju. Tek kasnije objašnjavate što je bilo - rekao nam je jedan željezničar.

Kako doznajemo, između njih je ostalo manje od 500 metara na ravnom dijelu pruge.

Problem je nastao u novijoj Siemensovoj lokomotivi koja je vukla teretni vlak, rekao je za Net.hr Nenad Mrgan, predsjednik Sindikata strojovođa Hrvatske.

- Ona je redovito održavana te je u najmu. Strojovođa je naveo da mu je otkazala glavna zračna kočnica. Počeo je kočiti pomoćnim kočnicama, javio je da ima problem s kočenjem te su s kolodvora ugasili napon u mreži - rekao je Mrgan.

Nastavio je da je strojovođa iskusan, da je napravio sve što je mogao, a da će očevid pokazati što se točno dogodilo.

Analiza na terenu trajala je sve do 14 sati, kad je promet opet pušten. U svemu su sudjelovali istražitelji Agencije za istraživanje nesreća, no do objave teksta nisu imali komentara.

- Sve ćemo kratko objaviti na našim stranicama - rekli su iz te agencije.

Mario Grbešić iz Sindikata prometnika vlakova Hrvatske rekao nam je kako se i u ovom incidentu dokazalo koliko je važno ulagati u zaposlenike. Pohvalio je reakciju prometnika zbog koje je jedina nastala šteta - kašnjenje vlakova.

- Ovo je pokazalo da kad zakaže tehnika, važno je da ne zakažu ljudi. Ovo pokazuje i koliko je posao prometnika odgovoran. To nije samo šetanje i mahanje palicom, kako neki misle. U svakodnevnom radu mogu se naći i u ovakvoj opasnoj situaciji. Rade u smjenama po 12 sati pa koncentracija i oprez uvijek moraju biti na visokoj razini - rekao je Grbešić.

U posljednjem velikom sudaru vlakova 2022. poginulo je troje ljudi

16. veljače 1966. - Teretni vagoni otklizali u Kaštel Starom i zabili se u putnički vlak. Poginulo je 33 ljudi.

30. kolovoza 1974. - Prevrnuo se vlak s 400 putnika na ulazu u Glavni kolodvor. Poginulo je 167 putnika.

22. rujna 1989. - Nalet vlaka u Pojatnom kraj Zaprešića na autobus koji je kroz maglu vozio djecu na izlet. Poginulo je čak 14 djece.

24. srpnja 2009. - Nagibni vlak izletio je s tračnica kraj Rudina. Poginulo je šestero putnika, a 55 ih je ozlijeđeno.

9. rujna 2022. - Sudar putničkog i teretnog vlaka na pruzi između Novske i Okučana. Poginulo je troje, a ozlijeđeno još 14 ljudi.

11. prosinac 2023. - teretni vlak naletio je na lokomotivu za posebne namjene. Nije bilo poginulih, no nastala je velika šteta. Pruga je danima bila zatvorena.