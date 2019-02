Kako je mirno spavala? Tek zid ju je dijelio od Jasminina tijela

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Sama pomisao da sam prolazila kraj škrinje u kojoj je bilo Jasminino tijelo... Bila sam u toj kući, družila se sa svima njima, čak i s Jasminom, jedva je kroz suze izgovorila rođakinja Jasmine Dominić (23), čije je mrtvo tijelo pronađeno u zamrzivaču u kući u Palovcu nakon 19 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204580 / Video vijesti 22.2.]

Naša sugovornica, koja nas je molila da je ne imenujemo, kaže da vrlo dobro poznaje Smiljanu i cijelu njezinu obitelj. Šokirala ju je izjava odvjetnika da bi Smiljana Srnec (45), osumnjičena za ubojstvo sestre, prema starom Kaznenom zakonu mogla dobiti samo 15 godina zatvora i izaći na uvjetnu već za deset.

- Poznajem i njihovu majku Katarinu te znam da dolazi, ne prečesto, ali za svake blagdane. Bez njezina pristanka ništa se u kući nije diralo. Ne vjerujem da je otac Fredi išta znao o svemu. U kući je iznutra gotovo sve novo i renovirano. Strašno da se njihova majka nije zapitala što taj stari zamrzivač unutra još radi - uzrujano priča naša sugovornica.

Od prošle subote, kad je u kući u staroj škrinji pronađeno Jasminino tijelo, nema mira. Ne može spavati, pod lijekovima je te je progoni misao da bi se odgovorni za zločin mogli izvući s minimalnom kaznom.

- Dok mame nije bilo, Smiljana je sve vodila u kući, kuhala, čistila... Škrinja je bila ispod stubišta, nije se mogla do kraja otvoriti, mogla se otvoriti samo 30 centimetara. Kakva je to osoba da je to mogla skrivati sve te godine? Smiljanina spavaća soba odmah je kraj mjesta na kojem je škrinja, dijeli ih samo zid. Kako je mogla mirno spavati sve te godine znajući da je iza zida tijelo njezine sestre - bolno jecajući govori naša sugovornica.

Otkriva nam da je uža i šira obitelj sumnjala u Smiljanu, neki su čak i prestali komunicirati s njom sve do smrti njihova oca Martina.

- Znate kako je, u takvim situacijama se ljudi pomire. Što je radila policija? Dva puta je Smiljana bila na poligrafu, oba puta nisu mogli završiti jer je bila na lijekovima. Čula sam da su Jasminini dokumenti bili kod kuće. Kako netko može nestati bez dokumenata - pita se naša sugovornica. Dodaje da je majka sestara jako pedantna.

- U toj kući je sve moralo biti čisto, na svome mjestu, i nije mi jasno zbog čega je tu staru škrinju držala sve te godine. U selu je viđena još u nedjelju, zašto se to skrivalo? Bojim se samo da, ako netko i je pomogao ili prikrivao zločin, ne ostane nekažnjen. To se ne bi smjelo dogoditi. Vjerujem da je Smiljana to napravila, ali mislim da nije bilo namjerno. Njih dvije znale su se natezati oko nečeg sasvim banalnog. Njihova kuća uvijek je bila zaključana. Ranije nije bilo ograde, ona je kasnije napravljena. Kad bismo dolazili, morali smo zvoniti i zvoniti. Netko bi se navirio kroz prozor da vidi tko zvoni i, ako bi htjeli otvoriti, otvorili bi - prisjeća se naša sugovornica.

Kaže da je riječ o zatvorenoj obitelji, koja je sve držala između četiri zida.

- Djeca su kumovi međusobno i nećacima. Jasmina je bila krsna kuma Katarini, najstarijoj Smiljaninoj kćer. Katarina je krizmana kuma srednjoj kćeri - pojašnjava naša sugovornica.

Škrinje u kojoj je bilo sakriveno Jasminino tijelo dobro se sjeća i njezina prateta Karolina Taradi (92). Susreli smo je na groblju u Palovcu, kamo je došla dan nakon pogreba zapaliti lampaš na njezinu grobu. Hoda polako oslanjajući se na dva štapa, a pomalo je izdaju i sluh i vid.

- Znala bih joj dati koji dinar kad bi išla u školu, i uvijek bi bila zahvalna - priča nam polako.

Sjeća se baka Karolina i posljednjeg susreta s Jasminom.

- Zadnji smo se put vidjele kad sam je srela ispod jabuke. Poljubila me i rekla da će joj uskoro početi nastava pa odlazi iz sela - prepričava Karolina.

Pozdravile su se, kaže, a onda ju je Jasmina, neočekivano, ipak odlučila pozdraviti još jedanput.

- Krenula je ulicom pa se ipak okrenula i pokazala mi ‘pa-pa’, kao da je sirota naslutila da se više nećemo vidjeti - prisjetila se starica sa suzama u očima.

- Tisuću sam puta sjedila kraj te škrinje, kao da se ništa nije dogodio - kaže sa suzama u očima.