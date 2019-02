Stari zakon, blaža kazna: Tek 5 godina zatvora prijeti ubojici

Smiljanu Srnec (45), osumnjičenu za ubojstvo sestre Jasmine Dominić, tijekom istražnog zatvora pregledat će i vještačiti sudski vještaci psihijatri. Njihov posao bit će od ključne važnosti i odlučit će hoće li joj se uopće, ako drugi dokazi i(li) eventualni svjedoci ukažu da je moguće da je ubila sestru, moći suditi.

Stari zakon, blaža kazna

- Uloga psihijatra vještaka u ovome je da utvrdi je li osumnjičena u trenutku počinjenja kaznenog djela vladala svojom voljom ili ne. Znači, je li ona znala što radi ili je riječ o psihozi, primjerice da je mislila kako je njena sestra oličenje pakla, vraga ili bilo čega sličnog. U takvoj situaciji su na njenu slobodnu volju djelovale bolesne ideje i u tom slučaju nije vladala svojom voljom i onda nije kriva. Tad se ta osoba oslobađa krivnje. Kazneno se ne goni. Donosi se mjera o njenom obaveznom liječenju na forenzičkom odjelu psihijatrije. To liječenje se u praksi najčešće produljuje do vremena kolika je maksimalna zaprijećena kazna za to djelo prema kaznenom zakonu - pojasnio nam je iskusni sudski vještak psihijatrijske struke.

Ako se nakon istrage protiv Srnecove podigne optužnica te ako je Optužno vijeće Županijskog suda u Varaždinu potvrdi, sudit će joj prema za nju najpovoljnijem zakonu. Pretpostavlja se da je Jasmina s najmanje dva udarca u glavu ubijena u ljeto 2001. godine, kad je zadnji put viđena živa. U tom slučaju onda bi se radilo o Kaznenom zakonu iz 1997. godine. Za kazneno djelo ubojstva njime je bila propisana zatvorska kazna od najmanje pet pa do 15 godina.

Na slobodu za dvije i pol godine?

Osuđenik prema Zakonu o kaznenom postupku ima zakonsko pravo, nakon što odsluži pola kazne, zatražiti da ga puste na uvjetni otpust. Teoretski bi, ako Srnecova bude pravomoćno osuđena na pet godina zatvora, mogla već nakon 2,5 godina zatražiti da je puste na slobodu. To, naravno, ne znači i da osuđenik po automatizmu izlazi iz zatvora čim podnese zahtjev.

Istražitelji će razgovarati i s obitelji i utvrditi je li možda netko od njih sudjelovao u ubojstvu Jasmine Dominić. Ako nije, a kasnije je doznao da je Srnecova ubila sestru i nije to prijavio policiji, ili joj je možda pomogao nakon ubojstva u prikrivanju tragova, neće kazneno odgovarati.

- U takvim slučajevima nema kaznenog djela - rekao nam je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, koji se specijalizirao za kazneno pravo.

Naime, članak Kaznenog zakona koji se odnosi na neprijavljivanje kaznenog djela kaže kako će se onaj koji zna da je počinjeno kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora deset godina ili teža, a to ne prijavi iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja, kazniti kaznom zatvora do tri godine.

No kaznenog djela nema kad njegova zakonska obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici s osobom koja je počinila neprijavljeno kazneno djelo ili je toj osobi rođak po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik, osim ako je djelo počinjeno prema djetetu. Ista je situacija i kad se radi o pomaganju počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela.

Taj članak Kaznenog zakona kaže da onaj 'tko krije ili zbrinjava počinitelja kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili mu prikrivanjem sredstava kojima je kazneno djelo počinjeno, tragova kaznenog djela ili predmeta nastalih ili pribavljenih kaznenim djelom ili na drugi način pomaže da ne bude otkriven ili uhićen, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina'.

Obitelj ne mora odgovarati

Međutim, kaznenog djela nema 'kad njegova zakonska obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici s osobom kojoj je pružila pomoć ili je toj osobi rođak po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik'.

Kako svi koji su živjeli u kući u kojoj je u škrinji pronađeno truplo Jasmine Dominić ispunjavaju navedene odredbe zakona, oni ne mogu kazneno odgovarati za ta dva kaznena djela.

