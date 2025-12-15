Obavijesti

PRAVI MISTERIJ

Kako je nestao pištolj iz sefa pulskog suda? 'Za taj slučaj se zna još od siječnja ove godine'

Piše Ivan Štengl,
Kako je nestao pištolj iz sefa pulskog suda? 'Za taj slučaj se zna još od siječnja ove godine'
Iz Ministarstva su odgovorili da je nestanak prijavljen još početkom godine te je protiv jednog službenika pravosudne policije, koji je bio zadužen za pištolj, pokrenut je postupak zbog teške povrede službene dužnosti

Službeni pištolj pravosudne policije netragom je nestao iz sefa pulskog suda još u siječnju ove godine, ali cijeli je slučaj tek ovih dana izašao u javnost, doznaje RTL Danas.

- Tu imamo informaciju i mi. Međutim nitko nam se od pravosudnih policajca iz Pule nije javio, zatražio pomoć. Kako je to moguće i zašto je to moguće, treba pitati naše rukovodeće iz osiguranja pravosudnih tijela - rekao je Jelenko Krešo, glasnogovornik Sindikata pravosudne policije.

Iz Ministarstva su odgovorili da je nestanak prijavljen još početkom godine te je protiv jednog službenika pravosudne policije, koji je bio zadužen za pištolj, pokrenut je postupak zbog teške povrede službene dužnosti. Slučaj je pred Službeničkim sudom.

DIVLJAK Pištoljem prijetio 21-godišnjaku, a onda mu oštetio automobil: Porečka policija ga uhitila
Pištoljem prijetio 21-godišnjaku, a onda mu oštetio automobil: Porečka policija ga uhitila

Inače u osiguranju pravosudnih institucija radi 300 policajaca, ali nemaju svi pištolji i nitko ga nema pravo nosit kući. Zaduže ga na početku smjene, a razduže na kraju.

- Uzimate oružje, zapisujete broj oružja, vrijeme kad ga zadužujete. U 7.00 zadužujem broj 42859 i potpišem se. I idem doma u 3 sata ili 7, potpisujem se i vraćam oružje u sef. I to bi netko trebao nadgledati - rekao je Krešo i dodao:

- I mene zanima kako je pištolj nestao, propust je napravljen i u samom načinu zaduživanja i razduživanja oružja.

