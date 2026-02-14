NOVI EXPRESS Otkrivamo kako je samozatajni ravnatelj KBC-a Rijeka, Alen Ružić, preko noći postao ministar socijale iako je bio u optjecaju za ministra obrazovanja i zdravstva
TAJNA PODJELA FOTELJA PLUS+
Kako je odabran ministar socijale: Jedan nije htio, drugi je čekao. To je najbolnija fotelja
Čitanje članka: 5 min
Profesor hrvatskog jezika koji se u stranačkoj hijerarhiji polako uspinjao i dogurao do gradonačelnika Novske bio je idealno lice za Andreja Plenkovića. U 39. godini Marin Piletić postao je ministar. I to resora o kojem nije ništa znao, nije imao nikakvog iskustva niti se tijekom karijere susretao s pravima iz mirovinskog sustava, socijalne politike i radnog prava.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku