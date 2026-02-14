Obavijesti

Kako je odabran ministar socijale: Jedan nije htio, drugi je čekao. To je najbolnija fotelja

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Zagreb: Izjava premijera Plenkovića nakon sjednice stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

NOVI EXPRESS Otkrivamo kako je samozatajni ravnatelj KBC-a Rijeka, Alen Ružić, preko noći postao ministar socijale iako je bio u optjecaju za ministra obrazovanja i zdravstva

Profesor hrvatskog jezika koji se u stranačkoj hijerarhiji polako uspinjao i dogurao do gradonačelnika Novske bio je idealno lice za Andreja Plenkovića. U 39. godini Marin Piletić postao je ministar. I to resora o kojem nije ništa znao, nije imao nikakvog iskustva niti se tijekom karijere susretao s pravima iz mirovinskog sustava, socijalne politike i radnog prava.

Ovo su Eurojackpot rezultati, dva igrača osvojila milijun eura
GLAVNI DOBITAK NA ČEKANJU

Glavni zgoditak 5+2 ovoga puta nije pogođen  pa se u sljedećem kolu penje na 41 milijun eura. Ipak, u kategoriji 5+1 zabilježena su dva dobitnika, a svaki od njih osvojio je impresivnih 1.055.924,00 eura
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
NOVI DETALJI RADA BANDE

Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil
JOŠ JE DVOJE U BOLNICI

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije

