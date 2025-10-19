Kako je ovo preživio? Plug mu prošao kroz staklo, pijani vozač iz Virja završio je u bolnici

Pijani 70-godišnji vozač završio je u bolnici nakon što se u subotu navečer, oko 19 sati u Virju automobilom zabio u traktorski priključak, piše ePodravina.

Prema policijskom izvješću, vozač je upravljao osobnim automobilom koprivničkih tablica pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom te udario u plug koji je bio prikopčan za traktor, također koprivničkih oznaka, kojim je u istom smjeru upravljao 72-godišnji vozač.

Foto: Toni Peršinović/ePodravina

U prometnoj nesreći 70-godišnjak je ozlijeđen i prevezen u Opću bolnicu Koprivnica, gdje je zadržan na liječenju. Težina njegovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije.

Protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak zbog vožnje pod utjecajem alkohola i neprilagođene brzine.