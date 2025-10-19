Obavijesti

News

Komentari 5
SCENA KAO IZ HORORA

Kako je ovo preživio? Plug mu prošao kroz staklo, pijani vozač iz Virja završio je u bolnici

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kako je ovo preživio? Plug mu prošao kroz staklo, pijani vozač iz Virja završio je u bolnici
Foto: Toni Peršinović/ePodravina

Vozač je upravljao osobnim automobilom koprivničkih tablica pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom te udario u plu

Pijani 70-godišnji vozač završio je u bolnici nakon što se u subotu navečer, oko 19 sati u Virju automobilom zabio u traktorski priključak, piše ePodravina.

Prema policijskom izvješću, vozač je upravljao osobnim automobilom koprivničkih tablica pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. Zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad vozilom te udario u plug koji je bio prikopčan za traktor, također koprivničkih oznaka, kojim je u istom smjeru upravljao 72-godišnji vozač.

Foto: Toni Peršinović/ePodravina

U prometnoj nesreći 70-godišnjak je ozlijeđen i prevezen u Opću bolnicu Koprivnica, gdje je zadržan na liječenju. Težina njegovih ozljeda bit će poznata nakon zaprimanja liječničke dokumentacije.

Protiv vozača će biti pokrenut prekršajni postupak zbog vožnje pod utjecajem alkohola i neprilagođene brzine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita
RASKINUT UGOVOR

Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita

NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.
VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!
MIROSLAV MIKE ANIČIĆ

VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!

Na suđenju je tvrdio da je mislio da prevozi novac ili zlato, a ne drogu, te da su ga na to prisilili Kolumbijci kojima je navodno dugovao četiri milijuna dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025