Kako je pala 'kokainska banda' u Slavoniji? Imali su i poseban auto za skriveni prijevoz droge

Pala je još jedna skupina hrvatskih krijumčara i dilera kokaina. Ovaj put u Slavoniji. Osječka policija je u utorak uhitila, kako doznajemo, poveću skupinu od desetak kriminalaca "umočenih" u "posao" s kokainom. Četvorica su kasnije puštena uz adekvatne prijave, dok su petorica završila iza rešetaka. Uhićeni su s područja Belišća, Osijeka, Županje i Zagreba. Prilikom osobnih te pretraga domova, drugih prostorija i vozila koje koriste, istražitelji su kod uhićenih pronašli više mobitela, telefonskih kartica, jedan pištolj kalibra 9 milimetara s 30-ak komada streljiva, novac, 20-ak grama hašiša, 53,6 grama kokaina...

Osječka policija i Uskok su izvijestili, ne navodeći njihova imena, da uhićene sumnjiče za zločinačko udruživanje, neovlašteno posjedovanje, proizvodnju trgovinu drogom u sastavu zločinačkog udruženja te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Mozak krijumčarske kokainske skupine bio je H. T. (45) iz Belišća. On je još sredinom 2024. godine pa sve do uhićenja okupio i oko sebe okupljao u kriminalnu grupu i tako povezao S. L. (47) iz Županje, dvojicu Osječana, A. V. (28) i S. S. (51), te S. I. (52) iz Zagreba, kao i niz drugih osoba iz Hrvatske i Slovenije.

Jedini cilj im je bio kontinuirana nabava, prijevoz, skladištenje, skrivanje i preprodaja većih količina kokaina. Kokain su nabavljali od kriminalnih grupa u Sloveniji. Drogu su dopremali u Zagreb i Osijek. Potom su slijedili raspačavanje i isporuke na dogovarane lokacije. Imali su poseban automobil za skriveni prijevoz droge. Ova kriminalna grupa je naizgled, po unaprijed dogovorenim pravilima, poput pravih mafijaša, imala hijerarhijsku strukturu u kojoj je svatko od njih imao svoju ulogu, sve od nabave pa do preprodaje droge na ulici.

Pištolji, automatske puške, kokain...

Uhićena petorka krijumčara i dilera je, prema navodima Uskoka, na ovaj način nabavila najmanje 1,5 kilogram kokaina, od čega je veći dio preprodan diljem Hrvatske. Kokain je, kako doznajemo, nabavio šef skupine, Belišćanin H. T., koji je kod sebe radi daljnje preprodaje imao još nepunih 400 grama kokaina što je policija i pronašla.

Zanimljivo je da je kod njega krajem srpnja ove godine u obiteljskoj kući i garaži pronađeno šest pištolja, od kojih su dva automatska, dvije puške, od kojih je jedna automatska, laser za ciljanje, prigušivači i 281 komad pripadajućeg streljiva.

Osumnjičenici su u srijedu predani pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske policijske uprave. Uskok je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv uhićene petorke.

I ovaj za istražitelje hvale vrijedan razotkriveni slučaj zorno oslikava kokainsku kriminalnu scenu u Hrvatskoj i šire. Kriminalci bez granica su dobro uvezani i vrte golemi novac. Kokaina, unatoč sporadičnim zapljenama diljem Hrvatske, ima gotovo uvijek i na svakom koraku. Kokain nikad nije bio dostupniji. Medijski prostor s tematikom o kokainskoj pošasti se gotovo uvijek puni kad padne neka narkodilerska banda. Govori se samo o onome što se zaplijeni, a iznimno je interesantna ona takozvana "tamna kokainska brojka" koja je svakodnevno dostupna na ulici, koja se ne zaplijeni. Mafija u cijelom svijetu, pa tako i Hrvatskoj, na nezaplijenjenom kokainu zgrće milijarde. Među stručnjacima ove problematike smatra se da ako se zaplijeni deset posto prisutnog kokaina u Hrvatskoj, napravljen je dobar posao. Još raniji podaci su samo teoretski nagađali da se u Hrvatskoj godišnje proda i do tonu i pol kokaina. Šmrču ga svi, gotovo iz svih pora društva, od elite do uličara. Kokain šmrču sve dobne skupine, od 18 do 88 godina. 