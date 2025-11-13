Obavijesti

dilerski boss iz Belišća

USKOK razbio kokainsku mrežu! Petorica završila u pritvoru, oružje i drogu pronašli u kući...

Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Uskok razotkrio zločinačko udruženje! Petorica uhićena zbog trgovine kokainom i oružjem. Uskoro stižu nove optužbe...

Sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor petorici osumnjičenika koje Uskok tereti da su, u sklopu zločinačkog udruženja, nabavljali veće količine kokaina radi daljnje preprodaje, doznaje se u četvrtak na sudu. Istražni zatvor određen im je dan nakon što su ispitani u Uskoku koji je protiv njih pokrenuo istragu.

Tužiteljstvo skupinu sumnjiči za zločinačko udruženje, neovlašteno posjedovanje, proizvodnju i trgovinu drogom u sastavu zločinačkog udruženja, ali i za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Osječko-baranjska policija ranije je izvijestila da su kriminalističkim istraživanjem, provedenim u suradnji sa zagrebačkom i vukovarsko-srijemskom policijom, obuhvaćeni 45-godišnjak iz Belišća, 47-godišnjak iz Županje, 28-godišnjak i 51-godišnjak iz Osijeka, 52-godišnjak iz Zagreba.

Prvoosumnjičenog terete da je, od travnja 2024. do 11. studenoga povezao ostalu četvoricu i više drugih osoba s područja Hrvatske i Slovenije, kako bi kontinuirano nabavljali, prevozili, skrivali, a potom dalje preprodavali kokain.

Uskok ga sumnjiči da je nabavio najmanje 1,5 kilograma kokaina, od čega je dio droge u dogovoru i zajedno sa 47-godišnjakom i 28-godišnjakom preprodao dok je 397 grama držao kod sebe radi daljnje preprodaje. Kod 47-godišnjaka su pronađena 53 grama kokaina namijenjenog neovlaštenoj prodaji.

Također se sumnja da je 45-godišnjak, 24. srpnja ove godine, u obiteljskoj kući i garaži u Belišću neovlašteno držao šest pištolja od kojih su dva automatska, dvije puške od kojih je jedna automatska, laser za ciljanje i 281 komad pripadajućeg streljiva.

Uskok smatra da je 45-godišnjak, sa zasad nepoznatim osobama iz Slovenije i Zagreba, dogovarao nabavu veće količine kokaina te odlazi u Sloveniju radi plaćanja te droge.

Potom je, nakon što je kokain dopremljen u Zagreb i Osijek, angažirao 47-godišnjaka za njegovo preuzimanje, skrivanje i isporuku na dogovorene lokacije. Pritom su 51-godišnjak i 52-godišnjak osigurali automobil za skriveni prijevoz droge.

Tužiteljstvo navodi da je 45-godišnjak za preuzimanje i daljnju preprodaju droge u Osijeku angažirao 28-godišnjaka, dok je sa 47-godišnjakom dio droge dalje preprodavao.

