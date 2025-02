Kako je 'pao' SDP-ov čelnik Varaždina: 'Oženio sam Gotića da uredi stan ako hoće garažu'

Uskok je pokrenuo istragu protiv SDP-ova varaždinskoga gradonačelnika Nevena Bosilja samo dan nakon što je objavio da će ići u borbu za novi mandat. Bosilj je "preživio" prva uhićenja u tom gradu, kad su pali njegov pročelnik, direktor komunalne tvrtke i SDP-ova zastupnica, ali sad ga terete za zlouporabu položaja koju su otkrila 24sata još prije gotovo dvije godine. S njim je pod istragom i Robert Gotić, tadašnji HDZ-ovac, bivši vijećnik. Gotić je već bio uhićen u slučaju namještanja posla za pročistač, a HDZ ga je u međuvremenu izbacio iz stranke.

Uskok je objavio da dvojac tereti za trgovinu utjecajem i davanje mita. Riječ je o slučaju iz 2022. godine i tajno snimljenim razgovorima dok je Gotić još bio pod istragama oko pročistača. Zato se otvara pitanje što je Uskoku toliko trebalo ako su smatrali da je počinio kazneno djelo, a pogotovo jer smo cijelu priču. Ukratko, Bosilj je obećao Gotiću izmjenu građevinske dozvole kako bi mogao graditi i podzemnu garažu za planiranu stambenu zgradu iako je to nemoguće u centru Varaždina. Zauzvrat je tražio Gotića da uredi stan u vlasništvu HNK Varaždin. Gotić je stan uredio i na to potrošio gotovo 23.000 eura, a stan, kako smo tad objavili, služi za smještaj gostujućih glumaca. Ali izmjenu dozvole u konačnici nije dobio. U međuvremenu je Gotić uhićen te je odustao od investicije, saznala su 24sata.

- Ja sam ga 'oženio' da napravi, već je. Pazi, ja sam rekel da riješimo onu garažu njemu, a nek on riješi, nek se malo isprsi ko sponzor HNK-u, onaj stan od Lipljina se raspada kaj ga ostavio HNK-u, on to već sad uređuje i sad budu tam imali kad postojeći glumci i ostalo se bude to riješilo - objavila su tad 24sata Bosiljeve riječi iz transkripta tajno snimljenog razgovora. Pohvalio se to svom prijatelju, direktoru komunalnog poduzeća, koji je ovaj mjesec uhićen zbog namještanja nabave kamiona.

Uskok navodi da je Bosilj osobno poručio Gotiću da će dobiti izmjenu dozvola i garažu pa je zato Gotić uložio u uređenje stana. Gotića je zvala i službenica Grada te mu prenijela dodatno poruku gradonačelnika da ako želi dozvolu, "sredi onako kako su se dogovorili".

- Kako ću ga napi*dit kad ga vidim - nezadovoljan je Gotić, ali ipak odmah zove svog suradnika iz tvrtke da otiđu pogledati taj stan.

Promptno ga je uredio. Kad smo istražujući tu priču tad nazvali Bosilja, on nije vidio ništa sporno. Čak nam je i priznao da je prevario Gotića, a jako se naljutio na autora ovoga teksta koji je objavio da je to potencijalna zlouporaba položaja. Sad je Uskok to potvrdio.

- Ne ponosim se možda time, ali sam mu uspio prodati priču da uredi taj stan. I sam kažem da sam ga 'oženio', a to u žargonu znači da sam ga preveslao. On je mislio da će dobiti zauzvrat izmjenu građevinske dozvole, ali ja to nisam obećao - rekao nam je tad Bosilj.