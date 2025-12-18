Kako je par neuljepšanih fotki izazvalo kaos u Bijeloj kući

U utorak je Vanity Fair objavio dvodijelnu priču Chrisa Whipplea o užem krugu suradnika predsjednika Donalda Trumpa, koja uključuje neuobičajeno iskrene razgovore sa šeficom osoblja Susie Wiles. Tekst donosi i iznimno neuljepšane i ne fotošopirane portrete Wiles, J. D. Vancea, Marca Rubija i Karoline Leavitt, koje je snimio Christopher Anderson.

Whippleova priča izazvala je snažne reakcije na društvenim mrežama i u Washingtonu, gdje su saveznici Susie Wiles brzo stali u njezinu obranu. Andersonovi portreti — osobito njegovi ekstremni krupni planovi koji prikazuju lica portretiranih u najsitnijim topografskim detaljima — također su uzburkali javnost s obje strane američkog političkog spektra.

Karoline Leavitt u srijedu, 17. prosinca, podijelila je nove fotografije koje se čine kao odgovor na njezino nedavno snimanje za Vanity Fair.

U novoj objavi na Instagramu, 28-godišnja Leavitt podijelila je fotografije na kojima namješta kosu dok se priprema za intervju. Na fotografijama nosi jaknu s leopard uzorkom u kombinaciji s crnom dolčevitom i crvenim lakom za nokte.

- Iza kulisa prije intervjua uživo na Sjevernom travnjaku Bijele kuće - napisala je Leavitt.

Čini se da su fotografije odgovor na njezino nedavno snimanje za Vanity Fair, u kojem se pojavila uz nekoliko članova administracije predsjednika Donalda Trumpa u sklopu serije intervjua časopisa s glavnom šeficom osoblja Bijele kuće, Susie Wiles. Leavitt, koju Vanity Fair opisuje kao „glasnogovornicu“ Trumpove administracije, fotografirana je iz vrlo bliske udaljenosti za portret na kojem su jasno vidljiva, kako se čini, mjesta uboda filera u usnama. Fotografija je gotovo odmah izazvala nevjericu na internetu — jedan je komentator napisao „jumpscare“, dok je drugi na Instagram objavi Vanity Faira primijetio: „nevjerojatno je da nema upozorenja“.

- Portreti snimljeni iz vrlo bliske udaljenosti već su godinama stalni dio mog rada. Osobito politički portreti koje sam radio tijekom godina. Sviđa mi se ideja prodiranja kroz kazalište politike - rekao je Anderson.

Anderson je također fotografirao Wiles, potpredsjednika J. D. Vancea, državnog tajnika Marca Rubija, savjetnika za domovinsku sigurnost i zamjenika šefa osoblja za politiku Stephena Millera, zamjenika šefa osoblja Bijele kuće Dana Scavina te zamjenika šefa osoblja za zakonodavna, politička i javna pitanja Jamesa Blaira.

- Ako pogledate moj fotografski opus, vidjet ćete da sam radio mnogo krupnih planova u istom stilu s ljudima svih političkih opredjeljenja. Znam da se često govore: ‘Oh, on namjerno pokušava učiniti da ljudi izgledaju loše’ i slično, ali to nije slučaj - rekao je fotograf Anderson.

Glasnogovornica Bijele kuće Taylor Rogers izjavila je da je „jasno da je Vanity Fair namjerno fotografirao Karoline i osoblje Bijele kuće na bizarne načine te namjerno uređivao fotografije kako bi ih pokušao poniziti i osramotiti“.

„Karoline je lijepa osoba i uistinu jedna od najnevjerojatnijih osoba koje ćete upoznati u politici, a radi izvanredan posao služeći američkom narodu kao glasnogovornica Bijele kuće“, nastavila je Rogers.

Leavitt se zasad nije javno oglasila o portretu za Vanity Fair.