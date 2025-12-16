Milanović napada Europsku uniju s pozicija Muska, Orbana, JD Vancea i najtvrđe desnice

Tijekom i nakon nedavnog prosvjeda "Ujedinjeni protiv fašizma" u javnosti su se postavljala pitanja zašto na skupu nije bilo zastava Europske unije.

Jučerašnja izjava Zorana Milanovića, ali ne samo ona, tijekom posjete Slovačkoj mogla bi dati makar mali uvid u razloge zbog kojih zašto antifašistička, ali i liberalna ljevica, ne ističe europske zastave, ne poziva se na Europsku uniju, ne maše europskim vrijednostima pred nosom antieuropski nastrojenih desničara i fašista.

"Postoji jedna tendencija da se ljude nagovori, a ako ne ide lijepo, od toga se odustaje pa se ide na silu da svi misle isto", kazao je jučer Milanović, komentirajući politiku Bruxellesa. "Taj film smo već gledali. Zbog tog nametanja jednoumlja propala je Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Europska unija".

Razbijači EU

Milanović je tu izjavu dao u Slovačkoj čiji je premijer Robert Fico najžešći zagovornik Putinove Rusije i prepreka snažnijoj europskoj pomoći Ukrajini, a to su stavovi koje godinama pronosi i Putinov pionir Viktor Orban, kao i mnogi desničarski, populistički, nacionalistički, pa i neonacistički pokreti u Europi.

Kritike zbog navodnog jednoumlja Europske unije postale su batina u rukama razbijača EU-a poput Donalda Trumpa, JD Vancea, Elona Muska i svih onih koji na konto tog "jednoumlja" žele razbiti jedinstvo Europske unije: najprije u vezi rata u Ukrajini i otpora ruskoj agresiji, a zatim i u svrhu rasturanja Europske unije koje je započelo s Brexitom, a sve zbog ukidanja regulativa i otvaranja prostora oligarsima i milijarderima.

Ljevičarski desničar

Milanović je na strani upravo tih zagovornika krajnje desnih, nacionalističkih, suverenističkih političkih opcija, i to već godinama, i to kao formalni predstavnik upravo lijeve liberalne opcije koja je podržala njegov dvostruki mandat na Pantovčaku.

Milanović godinama govori protiv Europske unije, kao i protiv NATO saveza, čime šalje ne samo poruku biračima ljevice kako ta Unija nije vrijedna njihove podrške, već i upozorenje lijevim političkim opcijama da se ne pozivaju na Europsku uniju pod nosom onoga koji je formalno njihov lider.

I pod čijim skutima se godinama skrivaju.

Strah od Pantovčaka

Ljevica sada vadi simbole socijalizma i socijalističke Hrvatske u javnom otporu fašizmu, što je još više u raskoraku s vrijednostima koje njihov nominalni predsjednik promovira proteklih godina. A političke stranke lijevog centra ne usuđuju se javno braniti vrijednosti Europske unije kako se ne bi eventualno izložili gnjevu, ruganju i ponižavanju predsjednika s Pantovčaka.

Za lijevu oporbu, Europska unija dobra je samo kad šalje istražitelje da hapse HDZ-ovce.

U drugim slučajevima, ostavljaju dojam da strahuju od toga da bi mahanje EU zastavom iziritiralo Milanovića, ali i da bi se tiem previše približili Andreju Plenkoviću koji je proglašen "briselskim ćatom".

Slično je i s Ukrajinom.

Liberalna ljevica ne usuđuje se javno mahati ukrajinskim zastavama i davati podršku Ukrajini u otporu ruskoj agresiji, još manje se usudi dizati ruke za vojnu pomoć Ukrajini, kako ne bi naljutili proruskog predsjednika Milanovića, ali i da se ne bi ponovno svrstali uz proukrajinskog premijera Plenkovića.

Zokijev rat

I tako, na lijevoj strani političkog spektra - kakva god ona bila - imamo predsjednika države koji govori protiv Ukrajine i prijeti svakome tko će podržati Ukrajinu, te koji sustavno podriva i denuncira Europsku uniju, vokabularom i argumentima koje koriste najgori sponzori fašističke, proruske, nacionalističke, antieuropske desnice s obje strane Europske unije.

Milanović je svoj rat s Europskom unijom započeo još s lexom Perković i nije ga prekinuo ni u dva predsjednička mandata tijekom kojih se profilirao kao žestoki euroskeptik po uzoru na Orbana i Fica, ali i kao političar koji u kritici Unije poseže za argumentima Domovinskog pokreta, Mosta i drugih nacionalističkih, suverenističkih, antiglobalističkih stranaka i pokreta.

Nikad nije na tragu politike SDP-a i Možemo! koji, pak, prečesto gaze po Milanovićevim tragovima u snijegu.

I tako, dolazimo do toga da nitko, čak ni na antifašističkom skupu, ne maše europskim zastavama i ne poziva se na vrijednosti zajedničke Europe nastale na pobjedi nad fašizmom i ujedinjene u otporu novom fašizmu, ruskom ili američkom.

Sve to pod budnim okom hrvatskog Trumpa: predsjednika ljevice i zastupnika desnice.