NOVI EXPRESS Plenković, političar formiran u Bruxellesu, danas mora voditi bitke oko nasljeđa Ante Pavelića kako bi sačuvao vlast. Iako većina zasad djeluje stabilno, Domovinski pokret sve ga dublje uvlači u ideološki prostor. Ako procijeni da mu postaju teret, rez će biti tih, hladan i izveden po već iskušanome modelu
INSAJDERSKI IZVJEŠTAJ PLUS+
Kako je počeo rat Plenkovića i Dabre oko poglavnika: 'Oni u ovom mandatu moraju nestati'
Čitanje članka: 8 min
Postoji politička ironija koja nadilazi dnevne sukobe i postaje gotovo literarna. Ona nastaje u trenutku kad državnik formiran u briselskim hodnicima, čovjek koji govori jezik europskih institucija kao materinji, postane zatočenik provincijalne ideologije koja prezire upravo ono što je njega stvorilo.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku