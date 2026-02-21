Obavijesti

Kako je počeo rat Plenkovića i Dabre oko poglavnika: 'Oni u ovom mandatu moraju nestati'

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Ivan Pandžić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 8 min
Kako je počeo rat Plenkovića i Dabre oko poglavnika: 'Oni u ovom mandatu moraju nestati'
NOVI EXPRESS Plenković, političar formiran u Bruxellesu, danas mora voditi bitke oko nasljeđa Ante Pavelića kako bi sačuvao vlast. Iako većina zasad djeluje stabilno, Domovinski pokret sve ga dublje uvlači u ideološki prostor. Ako procijeni da mu postaju teret, rez će biti tih, hladan i izveden po već iskušanome modelu

Postoji politička ironija koja nadilazi dnevne sukobe i postaje gotovo literarna. Ona nastaje u trenutku kad državnik formiran u briselskim hodnicima, čovjek koji govori jezik europskih institucija kao materinji, postane zatočenik provincijalne ideologije koja prezire upravo ono što je njega stvorilo.

