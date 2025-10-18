Miroslav Šeparović i Ivan Turudić nisu 14 godina razmijenili riječ a bili su kao stranačka braća. Odnose su zahladili nakon što je Ustavni sud srušio Sanaderovu presudu koju je donio Turudić, donosi novi Express
Kako je počeo rat Šeparovića i Turudića zbog slučaja Sanader: Tko je uzeo 5 mil. eura mita?
Okršaj titana, gigantomahija? Miroslav Šeparović i Ivan Turudić dva su najmoćnija HDZ-ovca na pravosudnoj sceni (Šeparović je 90-ih bio na raznim funkcijama u HDZ-ovoj vlasti, a Turudića je Ivo Sanader zvao “naš dečko”). Šeparoviću je jedna ruka vezana, ako ne i obje, istekom mandata u Ustavnom sudu, koji je tijekom mandata pretvorio u sustavni ud, produženu ruku stranke i njezinih koterija. Dva bivša prijatelja danas se, kako to već biva, fanatično mrze, do te mjere da je Šeparović, koji inače poštuje formu, odbio otići na Turudićevu inauguraciju na kojoj se nije pojavio ni jedan član Ustavnog suda.
