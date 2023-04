Kako je poslovao mladi Filip Mihalić: 'Covid test bi prodao za 8 kuna pa ga opet otkupio za 4'

Raskinuli smo poslovni odnos s Buryenom zbog nekorektnosti. Vlasnik je dečko od dvadesetak godina i ne zna puno. Stekli smo dojam da je njegov cilj bio obogatiti se preko noći na koroni. Nije mario za poslovne odnose i poslovne tajne, uzimao je kupce i dobavljače. Vrlo nekorektan odnos. S takvim ljudima nismo se htjeli petljati, kaže nam sugovornik koji je upućen u način na koji je poslovao Buryen, tvrtka Filipa Mihalića (24), koja je ovih dana, zahvaljujući našim otkrićima, u središtu nacionalne pozornosti.

24sata su ekskluzivno otkrila kako je mladi Mihalić, sin bivšeg zastupnika HDZ-a Anđelka Mihalića, još 2020. osuđen za krivotvorenje novca, a prije nekoliko mjeseci prijavljen je za silovanje. Filip je središnja figura aktualne goleme afere koju istražuju policija i PNUSKOK, a riječ je o sumnji da je preko svoje tvrtke Buryen, u kojoj je prokurist njegov otac Anđelko, iz Turske uvozio krivotvorene testove za Covid-19.

Već smo objavili niz šokantnih detalja o ovoj priči, uključujući ekskluzivna svjedočanstva studenata koji su radili na prepakiravanju testova u varaždinskom skladištu, kao i svjedočanstvo Filipova vozača u Istanbulu te osobe koja je posjetila istanbulsku tvornicu u kojoj su se, sumnja se, proizvodili krivotvoreni testovi. Mladi je Mihalić tijekom korona krize preko svoje tvrtke akumulirao milijune eura, uključujući unosno poslovanje s državom, kojoj očito ništa nije bilo sporno. Mladić vozi luksuzni Lamborghini Huracan, Mercedesov skupi terenac, na njegovu majku glase stanovi na luksuznim lokacijama u Zagrebu, kao što su Cvjetni trg i Bundek centar, te velika kuća u okolici Varaždina.

Sada donosimo priču sugovornika koji poznaju način na koji je poslovao Filip. Štoviše, također je poslovao s Mihalićevom tvrtkom, uvozeći Covid testove. Suradnja nije dobro završila.

- Čuli smo da su ga tražili određeni ljudi iz Turske i da im je ostao dužan. Čuli smo i za navodnu tvornicu u Istanbulu. Prema informacijama kojima raspolažemo, navodno je jedna tvrtka s ovih prostora od njega kupila velik iznos testova po određenoj cijeni, a zatim ih prodala opet njemu po upola nižoj cijeni. Kako je intenzitet korona virusa varirao, tako su varirale i cijene. Primjerice, jedna je tvrtka naručila od Filipa malo više od četiri milijuna testova po cijeni od oko osam kuna po komadu. To je golem novac. Kako je tržište stagniralo, ta je tvrtka na lageru imala milijune testova i morala ih je prodati. Dogovor je, koliko znamo, bio da se prodaju natrag Filipu po cijeni od oko četiri kune jer je on navodno imao kupca. Nakon toga on je trebao uvesti istu količinu testova, ali bi ih prodao istoj toj firmi po oko četiri kune za komad, da se namiri gubitak. To se nikad nije dogodilo - kaže nam sugovornik iz jedne tvrtke koja je poslovala s Buryenom.

Ovako su nam opisali tu situaciju:

- Tvrtka je naručila oko četiri milijuna testova. Mislim da u kamion stane oko 192.000 pakiranja testova. Kad su dolazili testovi iz Kine, onda bi vam dolazilo po 192.000, pakiranih u dva ili tri kamiona. Ocarinili bi se. Tek drugi dan dolazili bi sljedeći kamioni s ostatkom robe. I tako dok se nije cijela količina isporučila. On bi prve kamione i prvu robu uzimao sebi i zasitio tržište. Tek kad bi prodao svoje, sljedeću bi robu davao kupcima koji su naručivali preko njega - kaže nam.

Sugovornik nam dodaje da su bili prisiljeni prodavati robu po najnižoj cijeni.

- Filipu je avansno uplaćen cijeli iznos, a on je sebi nabavio testove i zasitio tržište. I mi smo bili u istom košu. Testovi su ostajali na lageru zbog toga i morali smo ih prodavati po najnižoj nabavnoj cijeni od 1,10 eura. Nismo bili jedini. Njegova cijena bila je 70-80 centi, praktički je rušio tržište. Ona tvrtka ostala je s milijunima testova na lageru, a kako joj je hitno trebao novac, prodala je natrag Filipu testove po nižoj cijeni - kaže nam naš sugovornik.

Kako smo već ekskluzivno opisali, Buryen je u početku doista nabavljao originalne Boson Biotech testove od licenciranoga kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech. Međutim, Buryen se uskoro, u drugoj polovici 2022., prebacuje na drugu vrstu poslovanja. Mihalić, sumnja se, sa suradnicima odlučuje pokrenuti proizvodnju gotovo identičnih testova, na kojima također stoji oznaka kineske tvrtke Xiamen, u jednoj istanbulskoj tvornici (podaci poznati redakciji). Prema informacijama kojima raspolažemo, sumnja se da su u Turskoj uspjeli prilično vjerno rekonstruirati i proizvesti gotovo svaki dio originalnih testova. Svi dijelovi tog testa zatim su pakirani, slagani u kamione i transportirani u skladište u blizini Varaždina, odakle su ih dalje raspačavali. Riječ je o količinama testova koje se mjere u desecima tona.

