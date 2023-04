EKSKLUZIVNO Svjedočanstvo iz istanbulske tvornice: 'Filip im je kupio strojeve, testovi su lažni'

24sata su ekskluzivno otkrila kako je Filip Mihalić (24), sin bivšeg zastupnika HDZ-a Anđelka Mihalića, osuđen 2020. za krivotvorenje novca, a prije nekoliko mjeseci prijavljen za prijetnje i silovanje, središnja figura goleme afere koju istražuju policija i PNUSKOK.

Objavili smo i ekskluzivna svjedočanstva studenata koji su radili na prepakiravanju testova u varaždinskom skladištu, a sada donosimo svjedočanstvo osobe koja je posjetila istanbulsku tvornicu u kojoj su se, sumnja se, proizvodili krivotvoreni testovi.

Kako smo već opisali, Buryen je u početku doista nabavljao originalne testove od licenciranoga kineskog proizvođača. Međutim, Buryen se uskoro, u drugoj polovici 2022. prebacuje na drugu vrstu poslovanja. Mihalić, sumnja se, sa suradnicima, odlučuje pokrenuti proizvodnju gotovo identičnih testova, na kojima također stoji oznaka kineske tvrtke Xiamen, u jednoj istanbulskoj tvornici (podaci poznati redakciji). Prema informacijama kojima raspolažemo, sumnja se da su u Turskoj uspjeli prilično vjerno rekonstruirati i proizvesti svaki dio originalnih testova, izuzev štapića za testiranje. Njega su bili primorani nabavljati odvojeno, od druge kineske tvrtke. Svi dijelovi tog testa zatim su pakirani, slagani na kamione i transportirani u skladište u blizini Varaždina, odakle su se dalje raspačavali. Radi se o količinama testova koje se mjere u desecima tona. Fotografije unutrašnjosti tog skladišta Filip je objavljivao na svom LinkedIn profilu, hvaleći se velikim narudžbama.

24sata su sredinom ožujka stupila u kontakt s izvjesnim S. M. (podaci poznati redakciji).

Filipova turska veza

On je podrijetlom s Balkana, ali rođen je i živi u Istanbulu. Tamo je mjesecima bio Filipov vozač i prevoditelj, dok je ovaj boravio u turskoj metropoli. U videopozivu nam je rekao kako se Filip u Istanbulu “bavio Covid testovima” te kako ga je vozio do tvornice, u koju nije imao pristup:

- Filipa poznajem dobro. On je lani boravio tu u Istanbulu pet-šest mjeseci. Bio sam mu vozač i tumač za turski jezik. Imam i njegov broj telefona ako vam treba. Jedan poznati nogometaš podrijetlom s Balkana spojio me s Filipom i zamolio da radim za njega. Prihvatio sam taj posao jer me dobro plaćao. Znam da je Filip u Istanbulu u jednoj tvornici radio testove za koronu. U tu tvornicu ja nisam smio ulaziti jer mi je zabranio jedan njegov partner. Znaš što? Taj Filipov partner je veliki lopov. Ja bih Filipa uvijek dovezao ispred te tvornice, u koju nisam ulazio. Nisam vidio da je on utovarao robu, ali znam da su unutra izrađivali testove za koronu - pojašnjavao nam je S. M., Filipov vozač iz Istanbula.

Nakon tog razgovora S. M. nam je prestao odgovarati na pozive. Nakon nekoliko dana javio se još samo jedanput i ljutito nam poručio da ostavimo Filipa na miru. Drugi turski sugovornik s kojim smo pokušali razgovarati svojedobno je surađivao s Buryenom. Tvrdi da su poslovali samo s kutama, zaštitnom odjećom i sličnim proizvodima. Ipak, neslužbeno doznajemo da je čuo za tvornicu.

No došli smo i do čovjeka koji je imao pristup tvornici. Vidio je strojeve, vidio je kako funkcionira proizvodnja testova. Upoznao je Filipove suradnike. Osim Turaka, Filip je u Istanbulu kao čovjeka od povjerenja imao jednog hrvatskog državljanina, koji mu je tijekom njegove odsutnosti vodio “posao” (podaci poznati redakciji):

- Filip je prije dvije godine počeo baviti se Covid testovima i ostalom medicinskom opremom kao što su maske i rukavice. Majka odvjetnica i politički utjecajan otac pomogli su mu da formalno zadovolji uvjete i nastavi s tim poslom. U početku korona krize vjerojatno je i stizalo nešto originalnih antigenskih testova iz Kine.

Međutim, došao je na ideju da krene s proizvodnjom testova u Turskoj jer je tu bila veća zarada. Tvornica i cijela proizvodnja je u Turskoj, u Istanbulu. Ta tvornica je zapravo neupadljiva niža zgrada blizu tornja u kojem je Filip stanovao u Istanbulu. Na ulaz u zgradu su pazili ljudi Filipova partnera. Hala u kojoj su izrađivali te testove površine je oko 150 kvadrata. Unutra su bili neki strojevi i više stolova. Za svakim od stolova bili su radnici koji su u kutijice slagali i stavljali dijelove testova. Unutra je u svakome momentu bilo od 10 do 15 radnika i radnica. Filip je tu halu i radni proces u njoj nadzirao kamerama kojima je mogao pristupati na daljinu. Tako je jednom iz Zagreba uočio da radnici od kutijica za Covid testove rade aviončiće koje bacaju po hali, pa je zvao Zagrepčanina koji mu je vodio posao da to odmah riješi i da radnike upozori da rade, a ne da se zabavljaju. Filip i njegov otac Anđelko kupili su sve strojeve i uređaje koji su potrebni za izradu tih Covid testova, koji nisu odobreni i za koje nemaju licenciju niti prava da ih proizvode. Posao s izradom Covid testovima vodi Filip, koji je živio u Istanbulu oko pola godine. Radi se o brendu Boson, koji ima vlastitu proizvodnju u Kini. Filip uz pomoć suradnika izrađuje cijeli sadržaj brzog antigenskog testa koji se nalazi u kartonskoj kutijici, pa i kutijicu. Krivotvorina je cijeli test! Jedino što su u Kini kupovali je onaj štapić s vatom jer ga, govorio je, nisu uspijevali napraviti, pa su ga u velikim količinama naručivali poštom. Znači, oni kupe originalan test i onda isti takav krivotvore. Poznato mi je da je Filipu jedan Slovenac iz okolice Maribora, koji je također boravio u Istanbulu, pomogao izraditi kalup za krivotvorenje plastične test-pločice. Taj se kalup samo ubaci u stroj za obradu plastike, koji ih štanca koliko god želite. Imali su problema i sa zelenkastom bojom na kutiji testa koju su krivotvorili jer nikako nisu uspijevali stopostotno pogoditi tu nijansu zelene.

Žalio se Filip i da mu mnogo vremena oduzima stavljanje tekućine u epruvete. Izrada jednog takvog testa u Turskoj, govorio mi je Filip, njega je koštala tek malo više od 10 centi. Na te smiješno niske cijene izrade krivotvorenog testa često se znao smijati kako je upravo na tome stvorio svoje 'carstvo' zarađujući 100.000 dolara na dan. Poznato mi je i da je Filip u Turskoj bio u kombinaciji s još dvoje ljudi, čovjekom koji je s njim vodio tvornicu te s čovjekom koji ga je čuvao. Obojica su više puta prijetili Filipu jer nije isplaćivao njih ni radnike. Prijetili su mu da će mu doći na kućna vrata te kako će prijaviti ilegalnu tvornicu i testove koji se rade bez dozvole Kineza. Testovi su u Hrvatsku dopremani kamionima u Filipovoj organizaciji. Skladište se nalazi u Varaždinu, gdje tu istu robu prepakiraju i dostavljaju dalje kupcima diljem Hrvatske, ali i u druge zemlje Europe. Ilegalnim testovima i medicinskom opremom opskrbljivali su cijelu Hrvatsku. Znam da su kupci bili zagrebačka bolnica 'Fran Mihaljević', mnoge druge bolnice, ljekarne i dućani. Te testove iz Turske tako možemo kupiti u bilo kojoj ljekarni i na kutijici će pisati kako je test iz Kine. Tvrdim da ti testovi ne dolaze iz Kine nego iz Turske, a Filip i njegov Buryen nisu ovlašteni za njihovu izradu nego krivotvore papire i sadržaj testa pa ih prodaju te zarađuju milijune na krivotvorinama. Turci koji su radili s Filipom imaju videosnimke i fotografije iz ilegalne tvornice i dokaze kojima su više puta prijetili Filipu. Filip je iz straha za život zbog prijetnji ljudi kojima je ostao dužan 100.000 eura jedno vrijeme prestao odlaziti u Tursku - kaže naš sugovornik, koji iz razumljivih razloga za sada želi ostati anoniman.

Ipak, posao je mladome Mihaliću u jednom trenutku krenuo nizbrdo. Filip se, kako doznajemo, zamjerio svojim turskim partnerima. Problem je bio financijske prirode, nagomilali su se dugovi i nekadašnji suradnici počeli su prijetiti mladom poduzetniku. 24sata su u posjedu maila i snimki zaslona prijetećih poruka te fotografija koje su Turci slali Mihaliću. Na njima su, između ostalog, nečiji krvavi prsti. U jednome mailu upućenom Xiamen Boson Biotechu, kineskoj tvrtki koja proizvodi originalne testove, opisano je kako Filip Mihalić s rukovoditeljem istanbulske tvornice izrađuje lažne testove. U tome mailu Filip i rukovoditelj označeni su kao mozgovi operacije.

Malo kasnije Mihalića jedna djevojka prijavljuje za prijetnje i silovanje. Policija ga je nakon toga posjetila, ali odmah i pustila. Potvrđeno nam je da policija i PNUSKOK detaljno istražuju ovaj slučaj. Neslužbeno doznajemo da su već ispitali mnogo ljudi povezanih s Filipom Mihalićem, a navodno surađuju i s Interpolom kako bi dobili informacije o poslovanju u Turskoj.



