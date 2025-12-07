Bila je srijeda, 7. prosinca 2005. godine. Policija u civilu prišla je za stol generala Ante Gotovine dok je večera. Te je godine - slučajno? - Šeks izrekao poznatu rečenicu: ‘Locirati, identificirati, uhititi, transferirati’
Kako je prije 20 godina 'pao' Ante Gotovina: Carla del Ponte, lažne putovnice, Petračeva veza
Uhićen je. Ante Gotovina je u rukama pravde, kazala je haška tužiteljica Carla del Ponte kasno navečer 7. prosinca 2005., Višegodišnja potraga za najtraženijim hrvatskim bjeguncem okončana je na Kanarskim otocima. Policija u civilu prišla mu je za stol dok je večerao u društvu australskog Hrvata Joze Grgića Jablana. General je izgledao zbunjeno. Navodno ga je odalo to što je koristio lažne putovnice. Vijest o uhićenju brzo su objavile sve velike svjetske agencije; Gotovinu su odmah prevezli u Madrid, a potom u pritvor ICTY-a u Haagu. Španjolske vlasti javile su da su u sobi našli novac i lažne isprave te da su ga pratili danima. Te je godine - slučajno? - Vladimir Šeks izrekao poznatu rečenicu o Gotovini: “Locirati, identificirati, uhititi, transferirati”.
